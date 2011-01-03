تلویزیون پلاسما پرمصرفترین صوتی تصویری / جدول مصرف انواع تلویزیون

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برآوردهای انجام شده امروزه بیش از 13 میلیون دستگاه تلویزیون در ایران وجود دارد و میزان قابل توجهی از برق مصرفی بخش خانگی به این دستگاهها اختصاص دارد. بنابراین استفاده درست از تلویزیون می تواند نقش موثری در کاهش هزینه برق مصرفی خانوار همگام با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها داشته باشد.
طبق برآوردهای انجام گرفته تلویریون در خانوارهای شهری روزانه بطور متوسط 6 ساعت روشن است و حتی در بسیاری از خانه های ایرانی، تلویزیون چاشنی میهمانی ها و نشست های خانوادگی به شمار می رود. از این گذشته استفاده از ویدئو و بازی های ویدیویی مانند میکرو، سگا و پلی استیشن نیز بر ساعات مصرف تلویزیون می افزاید.
اما اکثر مردم این دستگاهها را یکی از دستگاههای خانگی مانند یخچال می دانند و توجهی به میزان برق مصرفی آن ندارند در حالی که نتایج تحقیقاتی نشان می دهد که انواع مختلف تلویزیون - قدیمی، ال سی دی، ال ای دی و پلاسما و ... - میزان برق مختلفی مصرف می کنند که آگاهی از این موارد می تواند مصرف کنندگان را در استفاده بهینه از این کالای ضروری کمک کند.
پلاسما و LCD پرمصرفترین تلویزیونهای بازار
عضو کمیته ملی برق و الکترونیک ایران تلویزیونهای پلاسما را از جمله پرمصرف ترین نوع تلویزیون عنوان کرد و به خبرنگار مهر گفت: تلویزیونهای پلاسما به خاطر رنگ سیاه غالب، کنتراست بسیار بالا و سرعت بالای تغییر تصاویر بهترین انتخاب برای تماشای مسابقات ورزشی و فیلمهای اکشن هستند اما همیشه به خاطر مصرف بالای انرژی در بازار شناخته می شوند.
علیرضا خمسه با بیان اینکه تحقیقات انجام شده نشان می دهد که همچنان تلویزیونهای تیوپی قدیمی باصرفه ترین تلویزیونها از نظر مصرف انرژی برق هستند اظهار داشت: بعد از تلویزیونهای پلاسما، LCD ها به دلیل داشتن تکنولوژی کریستال مایع و تقویت کننده ها بیشترین مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهند.
وی با بیان اینکه مساحت نمایشگر تلویزیونها نیز عامل مهمی در میزان مصرف برق آنها به حساب می آیند تصریح کرد: هرچه مساحت نمایشگر تلویزیون بیشتر باشد میزان انرژی برقی که مصرف می کند بیشتر خواهد بود.
گفته شده که تلویزیونهای تیوپی قدیمی که باصرفه ترین تلویزیونها از نظر مصرف انرژی برق محسوب می شوند در هر اینچ مربع خود حداکثر 23/0 وات برق مصرف می کنند و این در حالی است که تلویزیونهای LCD و پلاسمای امروزی به ترتیب در هر اینچ مربع 27/0 و 36/0 وات برق مصرف می کنند.
به این ترتیب تلویزیونهای قدیمی که حداکثر اندازه 32 اینچی داشته و در نهایت مساحت نمایشگر آن به 490 اینچ مربع می رسد حدود 112 وات در ساعت، تلویزیونهای LCD با اندازه 42 اینچی که این روزها معمولا پرطرفدارتر بوده و مساحتی برابر 750 اینچ مربع دارند 202 وات در ساعت و تلویزیونهای پلاسما که معمولا 58 اینچی هستند با مساحت 1440 اینچ مربعی 518 وات در ساعت برق مصرف می کنند.
خمسه تاکید کرد که تلویزیونهای LED موجود در بازار به دلیل وجود لامپهای کم مصرف بسیار کمتر از پلاسما و ال سی دی برق مصرف می کنند که در تکنولوژیهای جدید معمولا از لحاظ مصرف انرژی به صرفه تر محسوب می شود.
باید توجه داشت که تلویزیونهای HDTV حتی در زمان خاموش بودن هم حدود یک وات در ساعت انرژی برق مصرف می کنند.
جدول مقایسه ای انواع تلویزیون موجود در بازار ایران
|نوع تلویزیون
|میزان برق مصرفی
|32 اینچی قدیمی تیوپی
|112 وات در ساعت
|40 اینچی LED
|145 وات در ساعت
|40 اینچی LCD
|200 وات در ساعت
|40 اینچی پلاسما
|350 وات در ساعت
مقایسه تلویزیون های LCD و LED با توجه به اندازه نمایشگر
|اندازه نمایشگر
|LCD
|LED
|47 اینچ
|250 وات درساعت
|170 وات در ساعت
|42 اینچ
|210 وات در ساعت
|150 وات در ساعت
|37 اینچ
|170 وات در ساعت
|140 وات در ساعت
نگرانی طرفداران مصرف بهینه انرژی از افزایش HDTV ها
به گزارش مهر، استقبال از تلویزیونهای با وضوح تصویر بالا نگرانی فعالان محیط زیست و طرفداران مصرف بهینه انرژی را در دنیا نیز به همراه داشته تا جایی که بسیاری از کشورها به فکر وضع قوانین جدید برای طراحی و تولید نسل های آینده انواع تلویزیونها افتاده اند. برای مثال کارشناسان انرژی در آمریکا به عنوان بزرگترین بازار تلویزیونهای HDTV قوانین سختی برای کاهش مصرف، افزایش اندازه تلویزیونها و به دنبال آنها افزایش مصرف انرژی بکار گرفته اند تا بحرانهای جدی در زمینه صرفه جویی و ذخیره انرژی افزایش نیابد.
برای مثال کارشناسان کمیسیون انرژی در شهر کالیفرنیا از سال گذشته مقررات الزامی و مهمی را برای تولیدکنندگان تلویزیونهای با وضوح تصویر بالا وضع کرده اند تا بر اساس آن، از ابتدای سال 2011 تلویزیونهای HDTV با اندازه های بزرگتر از 58 اینچ مصرف انرژی تا سه برابر کمتر از تلویزیونهای امروزی تولید شود و مصرف این تلویزیونها از سال 2013 هم به کمتر از نصف مصرف این تلویزیونها در حال حاضر کاهش پیدا کند.
این کمیسیون اعلام کرده است که با اجرای این مقررات جدید انتظار می رود تا بیش از یک میلیارد دلار در سال در هزینه های مصرف برق صرفه جویی شود.
این کارشناسان معتقدند این قوانین حتی در سالهای آینده و با ورود تکنولوژیهای جدید مانند تلویزیونهای سه بعدی به بازار باید سخت تر هم بشود.
کارشناسان انرژی امیدوارند که به دنبال نگرانی های مربوط به بحران های آینده انرژی و افزایش تعرفه های مصرف انرژی، تلویزیونهای HDTV با اندازه های بزرگتر در سالهای آینده تقاضای کمتری در بازار داشته و یا حتی دچار رکود نسبی شوند. در واقع کارشناسان و فعالان بازار معتقدند وضع و اجرای قوانین جدید شاید تنها راه نجات بازار از تلویزیونهای بزرگ و پرمصرف در سالهای آینده باشند.
ضرورت تلاش برای کاهش مصرف انرژی
به گزارش مهر، علاوه بر نیاز به وضع قوانین و الزامات مناسب برای جلوگیری از ورود تلویزیونهای پر مصرف که قاعدتا باید از سوی مسئولان دنبال شود در استفاده از این وسیله نیز با برخی مسائل می توان تا حدی از مصرف زیاد انرژی آن جلوگیری به عمل آورد.
برای صرفه جوی بیشتر باید عادت استفاده از تلویزیون به عنوان چاشنی مجلس را نیز کنار گذاشت. به کار بردن وسایل صوتی نظیر رادیو ضبط در این موارد بسیار مناسبتر، اقتصادی تر و دلپذیرتر است.
نگهداری درست از تلویزیون مصرف آن را کاهش می دهد پس تا حد ممکن از روشن و خاموش کردنهای مکرر خودداری کنیم و در تلویزیونهایی که دکمه خاموشی موقت دارند باید حتماً از این دکمه استفاده شود. همچنین توصیه می شود دستگاه را در نزدیکی منابع حرارت زا مانند شوفاژ، بخاری و غیره قرار ندهیم. پشت تلویزیون نباید به جایی چسبیده باشد تا گردش هوا به راحتی صورت بگیرد و دو شاخه تلویزیون و هر وسیله صوتی تصویری دیگر را هنگامی که نیازی به استفاده ندارید از پریز خارج کنید.
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گزارش: معصومه بخشی پور
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