تلویزیون پلاسما پرمصرفترین صوتی تصویری / جدول مصرف انواع تلویزیون

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برآوردهای انجام شده امروزه بیش از 13 میلیون دستگاه تلویزیون در ایران وجود دارد و میزان قابل توجهی از برق مصرفی بخش خانگی به این دستگاهها اختصاص دارد. بنابراین استفاده درست از تلویزیون می تواند نقش موثری در کاهش هزینه برق مصرفی خانوار همگام با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها داشته باشد.



طبق برآوردهای انجام گرفته تلویریون در خانوارهای شهری روزانه بطور متوسط 6 ساعت روشن است و حتی در بسیاری از خانه های ایرانی، تلویزیون چاشنی میهمانی ها و نشست های خانوادگی به شمار می رود. از این گذشته استفاده از ویدئو و بازی های ویدیویی مانند میکرو، سگا و پلی استیشن نیز بر ساعات مصرف تلویزیون می افزاید.

در همین حال با تغییر سلیقه خریداران و تمایل آنها به استفاده از تلویزیون هایی با اندازه های بزرگتر و با کیفیت تر، بازار مصرف به سمت عرضه انواع تلویزیون های با وضوح تصویر بالا - HDTV – سوق پیدا کرده و به همین دلیل جعبه های جادوی قدیمی به نمادی از پرده های سینمایی تبدیل شده اند.



اما اکثر مردم این دستگاهها را یکی از دستگاههای خانگی مانند یخچال می دانند و توجهی به میزان برق مصرفی آن ندارند در حالی که نتایج تحقیقاتی نشان می دهد که انواع مختلف تلویزیون - قدیمی، ال سی دی، ال ای دی و پلاسما و ... - میزان برق مختلفی مصرف می کنند که آگاهی از این موارد می تواند مصرف کنندگان را در استفاده بهینه از این کالای ضروری کمک کند.



پلاسما و LCD پرمصرفترین تلویزیونهای بازار



عضو کمیته ملی برق و الکترونیک ایران تلویزیونهای پلاسما را از جمله پرمصرف ترین نوع تلویزیون عنوان کرد و به خبرنگار مهر گفت: تلویزیونهای پلاسما به خاطر رنگ سیاه غالب، کنتراست بسیار بالا و سرعت بالای تغییر تصاویر بهترین انتخاب برای تماشای مسابقات ورزشی و فیلمهای اکشن هستند اما همیشه به خاطر مصرف بالای انرژی در بازار شناخته می شوند.



علیرضا خمسه با بیان اینکه تحقیقات انجام شده نشان می دهد که همچنان تلویزیونهای تیوپی قدیمی باصرفه ترین تلویزیونها از نظر مصرف انرژی برق هستند اظهار داشت: بعد از تلویزیونهای پلاسما، LCD ها به دلیل داشتن تکنولوژی کریستال مایع و تقویت کننده ها بیشترین مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهند.



وی با بیان اینکه مساحت نمایشگر تلویزیونها نیز عامل مهمی در میزان مصرف برق آنها به حساب می آیند تصریح کرد: هرچه مساحت نمایشگر تلویزیون بیشتر باشد میزان انرژی برقی که مصرف می کند بیشتر خواهد بود.



گفته شده که تلویزیونهای تیوپی قدیمی که باصرفه ترین تلویزیونها از نظر مصرف انرژی برق محسوب می شوند در هر اینچ مربع خود حداکثر 23/0 وات برق مصرف می کنند و این در حالی است که تلویزیونهای LCD و پلاسمای امروزی به ترتیب در هر اینچ مربع 27/0 و 36/0 وات برق مصرف می کنند.



به این ترتیب تلویزیونهای قدیمی که حداکثر اندازه 32 اینچی داشته و در نهایت مساحت نمایشگر آن به 490 اینچ مربع می رسد حدود 112 وات در ساعت، تلویزیونهای LCD با اندازه 42 اینچی که این روزها معمولا پرطرفدارتر بوده و مساحتی برابر 750 اینچ مربع دارند 202 وات در ساعت و تلویزیونهای پلاسما که معمولا 58 اینچی هستند با مساحت 1440 اینچ مربعی 518 وات در ساعت برق مصرف می کنند.



خمسه تاکید کرد که تلویزیونهای LED موجود در بازار به دلیل وجود لامپهای کم مصرف بسیار کمتر از پلاسما و ال سی دی برق مصرف می کنند که در تکنولوژیهای جدید معمولا از لحاظ مصرف انرژی به صرفه تر محسوب می شود.



باید توجه داشت که تلویزیونهای HDTV حتی در زمان خاموش بودن هم حدود یک وات در ساعت انرژی برق مصرف می کنند.



جدول مقایسه ای انواع تلویزیون موجود در بازار ایران

