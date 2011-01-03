به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین مسابقه و اکسپوی نور را جشن تصویر سال و کانون نور ششم تا بیستم اسفندماه سالجاری برگزار میکنند.
موضوع "نور" و پرداختن به آن در مباحث زیباشناسی و هنر جایگاه ویژهای دارد که میتواند در هنرهای گوناگون تبلور یابد. از اینرو در نخستین دوره، "نور" موضوع و رویکرد اصلی تمام آثار ارایه شده در دو بخش مسابقه و اکسپو خواهد بود.
جلوههای نور در طبیعت و تبلور آن در هر آنچه میبینیم نظیر ابر، آب، درخت، کوه و... و ساختههای بشر، تصاویر طبیعی و انتزاعی ایجاد شده از منابع نوری مختلف از طریق تکنیکهای عکاسی و یا نقشهای برآمده از ذهن هنرمند نقاش و دیگر نمودهای نور در موضوعها و ارتباطات روزمره و...، بخشی از تصاویر مرتبط با مسابقه و اکسپوی نور است.
برگزار کنندگان نخستین مسابقه و اکسپو نور امیدوار هستند، این اکسپو بتواند زمینهای برای ارتقای سلیقه عمومی در شناخت و خرید آثار عکاسی و نقاشی فراهم آورده و بستری مناسب برای دسترسی موسسات، شرکتهای غیردولتی و دولتی، مجموعهداران و عموم علاقهمندان به آثار ارزشمند هنرمندان ایرانی باشد.
بنا بر اعلام دبیرخانه تصویر سال در مسابقه نور، در نخستین دوره، فقط آثار ارسالی هنرمندان عکاس زیر ۳۰ سال مورد ارزیابی قرار میگیرد که پس از انتخاب اولیه توسط هیات داوری به نمایشگاه راه پیدا کرده و در صورت کسب جایزه ازسوی هیات داوری، علاوه بر دریافت " تندیس نور"، دیپلم افتخار و جایزه جهت ارایه و فروش به اکسپوی نور نیز راه پیدا میکنند.
آثار برگزیده هنرمندان بالای ۳۰ سال (خارج از مسابقه) نیز در نمایشگاه تصویر سال بهنمایش گذاشته میشود. بخش نقاشی بهدلیل محدودیت فضای نمایشگاهی تصویر سال، صرفا برای ارایه در اکسپو در نظر گرفته شده است.
نخستین دوره "اکسپو نور" به ارایه آثار عکاسی و نقاشی میپردازد که آثار برنده در بخش هنرمندان زیر ۳۰ سال و برگزیدگان بخش خارج از مسابقه نیز در کنار آثار هنرمندان مدعو، اساتید و پیشگامان نقاشی و عکاسی در معرض نمایش و فروش گذاشته میشود.
آثار عکاسی و نقاشی باید در هر بخش حداکثر به تعداد پنج اثر، بهصورت آپلود در سایت تصویر در حجمی معادل حداکثر ۱۰۰ کیلوبایت ارسال شوند.
ضروری است آثار عکاسی آپلود شده، در اندازه ۲۰ در ۳۰ سانتی متر با رزولوشن ۳۰۰ دیپیآی روی سیدی یا دیویدی با کد رهگیری اعلام شده، به دبیرخانه تصویر سال واقع در خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، خیابان گلریز، پلاک ۱۹، طبقه سوم، زنگ پنج، تحویل داده شوند.
ارسال سیدی آثار نقاشی آپلود شده ضروری نیست و اصل آثار ( بدون محدودیت اندازه)، پس از گزینش اولیه آثار آپلود شده و اعلام دبیرخانه، برای ارایه در اکسپو دریافت میشود. مهلت ثبت نام در مسابقه و اکسپو نور حداکثر تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۸۹ است. این رخداد هنری همه ساله در نیمه اول اسفند ماه و هرسال با موضوعی متفاوت برگزار میشود.
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