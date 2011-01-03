معرفی کشفهای احتمالی سال 2011/ اعلام وجود قلمرو چهارم حیات

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از این اکتشافات احتمالی که امکان دسترسی به آنها در سال جدید میلادی بسیار ممکن و نزدیک است را به نقل از فاکس نیوز مشاهده می کنید:

کشف بوزون هیگز: امکان کشف ذرات بوزون هیگز در سال 2011 بسیار قوی است. نظریه وجود این ذرات بنیادین که گفته می شود جرم تمامی مواد از آن ناشی می شود از سال 1964 مطرح شده است اما هرگز امکان ردیابی این ذرات به وجود نیامده است. به گفته "کریستوفر رمبسر" فیزیکدان ذره ای در سرن، جایی که بزرگترین برخورد دهنده ذره ای جهان در آن راه اندازی شده است، در صورتی که طبیعت با دانشمندان یاری کند، می توان این ذرات را در سال 2011 کشف کرد. وی می گوید در حالی که برخورد دهنده بزرگ هادرون همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد هر آنچه که برای ردیابی و مشاهده این ذرات مورد نیاز است در دسترس فیزیکدانان قرار دارد.

پیشنهای جایزه 10 میلیون دلاری برای کشف اسرار مغز: در سال 2011 احتمال بالایی برای ارائه جایزه بزرگ 10 میلیون دلاری یا XPrize برای ساخت فناوری های عصبی ویژه مغز انسان وجود دارد. اولین بخش احتمالی برای چنین جایزه ای می تواند جایزه بزرگ عصب شناسی آموزش باشد که به بررسی روند یادگیری در مغز و ارائه شیوه هایی برای بهبود دادن یادگیری در مغز دانش آموزان اختصاص خواهد گرفت. جایزه بزرگ معلولان نیز می تواند به افزایش و ارتقا روند بهبود عملکرد بدن بیمارانی که دچار آسیبهای نخاعی شده اند، اختصاص پیدا کند. اختصاص دادن چنین جوایزی حتی می تواند به مهار تله پاتی مجازی پرداخته و به این شکل روشی برای تعامل مستقیم انسان و رایانه ها را فراهم آورد و در عادی ترین شرایط راه های کنترل یا درمان بسیاری از بیماری های مرتبط با مغز از جمله آلزایمر را در اختیار پزشکان قرار دهد. این برنامه توسط انجمن XPrize پشتیبانی مالی خواهد شد.

استفاده از ماهواره ها برای دسترسی رایگان به اینترنت: "کوستا گراماتیس" اینترنت را بخشی از حقوق طبیعی میلیاردها انسانی می داند که هنوز توانایی دسترسی به یکی از قدرتمندترین ابزارهای ارتباطاتی قرن 21 را ندارند و از این رو وی حرکتی را برای خریداری یک ماهواره و ارسال آن به مداری جدید از زمین آغاز کرده است تا بتواند به این شکل امکان دسترسی رایگان یک یا چند کشور در حال توسعه را به اینترنت رایگان امکان پذیر سازد. سازمان غیر تجاری گراماتیس با نام "یک حق انسانی" در تلاش است با جمع آوری سرمایه ای 150 هزار دلاری از طریق کمکهای مالی بتواند اجرای برنامه دقیق پروژه را آغاز کند.

اعلام وجود قلمرو چهارم حیات: محققان در ماه اکتبر سال گذشته از کشف دومین ویروس بزرگ جهان خبر دادند که CroV نام داشته و جانداران تک سلولی دریایی را به خود آلوده می کند. بزرگی این ویروس بر اساس ابعاد ژنوم آن محاسبه شده است زیرا این ویروس از ژنومی متشکل از 730 هزار جفت ژنتیکی برخوردار است که این ابعاد دو برابر ابعاد ژنوم یک ویروس معمولی است. رتبه اول بزرگی در میان ویروسها به ویروسی به نام Mimivirus اختصاص دارد که ژنوم آن از یک میلیون و 200 هزار جفت ژنتیکی تشکیل شده است.

به نظر می آید در آینده احتمال کشف ویروسهای بزرگ رو به افزایش بگذارد زیرا این دو ویروس بزرگ تنها اعضای دور یک خانواده هستند و می توان نتیجه گرفت انواع دیگری نیز مشابه آنها در جهان وجود داشته باشد. این ویروسها که حیات آنها به مکانیزم سلولی جانداران آلوده شده وابسته است موجودات زنده ای تلقی نشده و در سه قلمرو شناخته شده حیات یعنی یوکاریوتها، پروکاریوتها و "آرچیا" نمی گنجند، با این همه ساختار شگفت انگیز ژنتیکی این ویروسها باعث شد تا محققان برای این موجودات قلمروی جدید از حیات را در نظر بگیرند که مانند دیگر جانداران در دیگر قلمروهای حیات، از قوانین تکامل پیروی می کنند، قلمرویی که در سال جدید اطلاعات تکمیل تری از آن به دست خواهد آمد.

تایید رسمی وجود سیاره ای شبه زمینی در خارج از سامانه خورشیدی: در زمینه کشف سیاره های فراخورشیدی و شبه زمینی ادعاهای زیادی انجام گرفته است، سیاره ای سنگی و هم اندازه زمین که در مدار ستاره ای که در بخش قابل سکونت جهان هستی واقع شده در حرکت است. "استیون ووگ" اخترشناس دانشگاه کالیفرنیا معتقد است که انسان پس از کشف سیاره GJ 581g به این هدف دست پیدا کرده است، سیاره ای که یکی از 6 سیاره در حال گردش در مدار ستاره میزبانش در صورت فلکی لیبرا است و به عنوان اولین سیاره شبه زمینی با قابلیت وجود حیات معرفی شده است. از آنجایی که گروه های دیگر اخترشناسان وجود چنین سیاره ای را تکذیب کرده اند، انتظار می رود در سال جدید میلادی یا سال پس از آن حضور چنین سیاره ای به صورت رسمی به تایید برسد.

درک دقیق عملکرد ژنها: مطالعات در زمینه ارتباط میان ژنتیک و رفتارهای انسان در این روزها به شدت سرعت گرفته و تا به حال رابطه میان ژنها و پرخاشگری، نامرتبی و حتی آزادی خواهی طی چند ماه گذشته کشف شده است. با این همه آشکار است که ساختار ژنتیکی انسان سرنوشت وی را رقم نمی زد. از این رو با رشد مطالعه و افزایش درک انسان از ژنتیک و ارتباط آن با محیط می توان تمامی اسرار این ذرات کوچک اما پیچیده را درک کرد. کاهش یافتن هزینه مورد نیاز برای دستیابی به توالی ژنتیکی یکی از گزینه هایی است که می تواند تعداد کشفیات در علم ژنتیک را در میان انسانها افزایش دهد از این رو در سال 2011 نباید تنها در انتظار مشاهده یک کشف بزرگ ژنتیکی در جهان بود.

مصرف ماهی آزاد تراریخته: قرار است در سال 2011 ماهی آزاد تراریخته اولین حیوان تراریخته ای باشد که مصرف آن به تایید سازمان غذا و داروی آمریکا می رسد. اما با وجود اینکه بی خطر بودن این ماهی به اثبات رسیده است، فناوری هایی که در ایجاد تغییرات ژنتیکی در این جاندار مورد استفاده قرار می گیرند همچنان مورد انتقاد شدید قرار دارند. به گفته محققان استفاده از این شیوه ها در پرورش ماهی آزاد می تواند هزینه ها را در حد قابل توجهی کاهش داده و زمینه توسعه مراکز پرورش ماهی آزاد را افزایش دهد.

درک فرهنگ دیگر موجودات زمینی: کشف نشانه های وجود فرهنگ در میان حیوانات در حال افزایش است و در سال جدید میلادی تحقیقات بیشتر اطلاعات جدیدی را از چگونگی روند فراگیری رفتارها و روند تکامل فرهنگ آنها در اختیار انسان قرار خواهد داد. از جمله جانداران مورد مطالعه دلفینها هستند که محققان در حال مطالعه بر روی روشهای برقراری ارتباطات اجتماعی در میان آنها به سر می برند.

کشف دلیل اپیدمی بیماری ها در میان حیوانات: خفاشها و زنبورها دو گروه از جانداران هستند که به دلایل نامشخصی جان خود را از دست می دهند به شکلی که ادامه پیدا کردن این روند می تواند منجر به انقراض این جانداران شود. دانشمندان در تلاشند قطعات پازل مرگ این جانداران را در کنار یکدیگر قرار دهند تا شاید بتوانند پی به این راز حیاتی ببرند. جدیدترین یافته ها آلودگی های قارچی را مسبب مرگ خفاشها می داند و دانشمندان امیدوارند طی سال جدید میلادی یا چند سال پس از آن بتوانند دلیل قطعی مرگ و میر میان گونه هایی خاص از جانوران را کشف کنند.