اعتبارات خشکسالی پاسخگوی نیاز عشایر هرمزگان نیست

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد سالاری صبح دوشنبه در نشست مطبوعاتی که در سازمان جهادکشاورزی هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: مطابق با روال گذشته عشایر همه ساله آب مورد نیاز خود را از چشمه ها تامین می کردند اما شدت خشکسالی در سال جاری امکان استفاده از آب چشمه ها را از آنها سلب و نیاز به آبرسانی سیار به آنها را ضروری تر کرده اما اعتبار در نظر گرفته شده برای عشایر در سال جاری بسیار ناچیز است.

وی با اشاره به اینکه اتکای عشایر به مراتع است و خشکسالیهای مکرر مراتع استان را با فقر شدید روبرو کرده، ادامه داد: این مسئله موجب شده عشایر با مشکلات زیادی مواجه شوند.

سالاری با بیان اینکه جمعیت عشایر استان شامل سه هزار و 400 خانوار عشایری است و بیشترعشایر استان در حاجی آباد و رودان مستقر هستند ابراز داشت: با توجه به اینکه شدت خشکسالی در سال جاری دو چندان شده اما اعتبار خشکسالی افزایش نداشته است.

وی با بیان اینکه 20 میلیون تومان اعتبار به امور عشایر اختصاص یافته، خاطرنشان کرد : این میزان اعتبار حتی پاسخگوی نیاز آبرسانی سیار به عشایر نیست و این درحالیست که به سایر خدمات پشتیبانی به عشایر نیز باید توجه کرد.

وی یاد آور شد: علاوه بر آبرسانی در سایر امورات عشایر از جمله برق دار کردن چاههای کشاورزی، باسازی ومرمت راههای کشاورزی، ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان، حفر وتجهیز چاههای کشاورزی، اجرای پرو‍‍‍‍‍ژه های مرتبط با کاهش اثرات خشکسالی در حوزه عشایر، تسطیح اراضی کشاورزی عشایری و اجرای پروژه های اشتغالزایی در کنار دامداری همه و همه اموراتی است که اجرای آن به اعتبار نیاز دارد و اعتبار کنونی جوابگوی این نیازها نیست.

وی با اشاره به اینکه عشایر کوچنده به استان 17 هزار و200 نفر هستند، ابراز داشت: اکثر این عشایر از شهرستانهایی همچون بافت، سیرجان، کرمان و بردسیر به هرمزگان مهاجرت می کنند.

به گفته سالاری، عشایر درون کوچ استان نیز حدود یک هزار و 958 خانوار هستند که در بستک بشاگرد و حاجی آباد قرار دارند.