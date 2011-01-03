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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۱۸

میونگ باک در اظهاراتی متناقض:

باب گفتگو با کره شمالی باز است/ پاسخ سختی به اقدامات تحریک آمیز می دهیم

باب گفتگو با کره شمالی باز است/ پاسخ سختی به اقدامات تحریک آمیز می دهیم

رئیس جمهوری کره جنوبی با اشاره به فراهم بودن زمینه گفتگوها در شبه جزیره کره در عین حال تهدید کرد : اقدامات تحریک آمیز کره شمالی پاسخ های سخت و محکمی را در پی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "لی میونگ باک" امروز دوشنبه در سخنرانی خود به مناسبت آغاز سال نو میلادی گفت : درها برای گفتگو میان مقامات شبه جزیره کره همچنان باز است.

وی در عین حال تهدید کرد : هر گونه اقدام تحریک آمیز کره شمالی را نمی توان تحمل کرد و چنین اقداماتی پاسخ های سخت و محکمی را به همراه دارد.

وی افزود: به کره شمالی یادآوری می کنم که مسیر صلح و درب گفتگوها نیز همچنان باز است. لی میونگ باک اظهار داشت : سلاح هسته ای و ماجراجویی های نظامی باید کنار گذاشته شود. کره شمالی باید به سوی صلح و همکاری نه تنها در قالب سخن بلکه در قالب عمل حرکت کند.

لی میونگ باک همچنین چهارشنبه گذشته در نشستی با حضور وزیر امور خارجه در دفتر کار خود با اشاره به مذاکرات شش جانبه با هدف خلع سلاح کره شمالی گفت : برنامه هسته ای این کشور را تنها می توان از طریق مذاکرات شش جانبه و به شیوه ای دیپلماتیک حل کرد.

کد مطلب 1223635

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