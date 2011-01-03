به گزارش خبرنگار مهر، شبکه سوم سیما از روز جمعه 17 دیماه و همزمان با آغاز رسمی مسابقات فوتبال جام ملتهای 2011 آسیا اقدام به پخش زنده این رقابتها خواهد کرد که تا روز شنبه 9 بهمنماه این برنامه ادامه خواهد یافت.
پخش زنده مسابقات فوتبال جام ملتهای 2011 آسیا تنها شامل دیدارهای تیم ملی ایران نمی شود و تمامی 32 بازی جام ملتها به روی آنتن خواهد رفت.
مسابقات فوتبال جام ملتهای 2011 آسیا از روز جمعه 17 دیماه آغاز میشود. تیم کشورمان در گروه D این رقابتها با تیمهای امارات، کره شمالی و عراق همگروه است.
نظر شما