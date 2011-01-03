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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۰۷

تمامی دیدارهای جام ملت‌های آسیا از شبکه سوم مستقیم پخش می‌شود

تمامی دیدارهای جام ملت‌های آسیا از شبکه سوم مستقیم پخش می‌شود

کلیه دیدارهای پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه سوم سیما از روز جمعه 17 دی‌ماه و همزمان با آغاز رسمی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا اقدام به پخش زنده این رقابت‌ها خواهد کرد که تا روز شنبه 9 بهمن‌ماه این برنامه ادامه خواهد یافت.

پخش زنده مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا تنها شامل دیدارهای تیم ملی ایران نمی شود و تمامی 32 بازی جام ملت‌ها به روی آنتن خواهد رفت.

مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا از روز جمعه 17 دی‌ماه آغاز می‌شود. تیم کشورمان در گروه D این رقابت‌ها با تیم‌های امارات، کره شمالی و عراق همگروه است.

کد مطلب 1223641

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