به گزارش خبرنگار مهر، شبکه سوم سیما از روز جمعه 17 دی‌ماه و همزمان با آغاز رسمی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا اقدام به پخش زنده این رقابت‌ها خواهد کرد که تا روز شنبه 9 بهمن‌ماه این برنامه ادامه خواهد یافت.

پخش زنده مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا تنها شامل دیدارهای تیم ملی ایران نمی شود و تمامی 32 بازی جام ملت‌ها به روی آنتن خواهد رفت.

مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا از روز جمعه 17 دی‌ماه آغاز می‌شود. تیم کشورمان در گروه D این رقابت‌ها با تیم‌های امارات، کره شمالی و عراق همگروه است.