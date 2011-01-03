97 درصد عفونت HIV مربوط به کشورهای در حال توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی گویا در کارگاه بررسی پیش نویس راهنمای کشوری اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی مرتبط با HIV و ایدز در محل موزه تاریخ علوم پزشکی تهران افزود: هر تحقیقی که انجام و به نوعی با مسائل اجتماعی برخورد می کرده است، انتشار نتایجش با مشکل روبرو شده است.

وی با بیان اینکه هر کسی از دید خودش به مسایل HIV نگاه می کند، افزود: این موضوع باعث می شود که دست ما در انجام تحقیقات بسته شود و نتوانیم به آن نتایجی که می خواهیم برسیم.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با اشاره به مطالعات رفتاری در کشورهای پیشرفته اظهار داشت: در کشور ژاپن در مدارس و در همه مقاطع مختلف تحصیلی، مطالعات آینده نگری صورت گرفته و هر کدام از آنها مبنای برنامه ریزی آن کشور برای سالهای آینده اش بوده و مقایسه این مقاطع تحصیلی با هم توانسته یک راهنمای ارزشمندی برای آنها نه فقط در عرصه بهداشت و بلکه در آموزشهای اجتماعی گروههای خاص قرار بگیرد و این مطالعه در گروههای آسیب پذیر آنقدر پیچیده، تاثیرگذار و حساب شده است که حد و نهایت ندارد.

گویا در ادامه افزود: هم اینک وقتی صحبت از عفونت HIV می شود فقط سه درصد آن مربوط به کشورهای پیشرفته صنعتی و 97 درصد عفونت مربوط به کشورهای در حال توسعه است.

وی علت این موفقیت در کشورهای پیشرفته را مطالعات بسیار زیاد و هدفمند این کشورها و مداخلات حساب شده آنان عنوان کرد و گفت: بسیار جالب است بدانید که کشوری مثل هلند که مصرف مواد مخدر در آن زیاد و عیان است و دولت هم منعی برای مصرف ندارد تقریبا ابتلای به HIV در بین مصرف کنندگان به صفر رسیده است.

گویا با قدردانی از کسانی که پیش نویس راهنمای کشوری اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی مرتبط با HIV و ایدز را نوشته اند، گفت: اگر پیش نویس به طور واقعی به مرحله اجرا برسد گام بسیار مهمی در برای گسترش کمی و کیفی تحقیقات مربوط به HIV در کشور خواهد بود و در این تردید نکنید که راه را برای مطالعات دقیق تر باز می کند.

وی مطالعات مربوط به اخلاق در رابطه با HIV را متفاوت از مطالعات اخلاق در بقیه بیماریها، مسائل بهداشتی و حتی اجتماعی دانست و افزود: پیشنهاد من این است که حساسیتهای این بیماری مورد ملاحظه جدی قرار گیرد و از همه مهمتر انتشار نتایج است و من از شما می خواهم که به چیزهایی که قبلا تهیه شده اکتفا نکنید زیرا انتشار نتایج مربوط به تحقیقات HIV فوق العاده اهمیت دارد و باید دستورالعملهای جداگانه خودش را داشته باشد.

گویا با تاکید بر استفاده از نظرات همه صاحب نظران گفت: باید کاری کنیم که راه برای کسانی که می خواهند تحقیق کنند هموار شود تا هم نگرانی از نتایج تحقیقاتشان نداشته باشند و هم امیدوار باشند که نتایج تحقیقاتشان در یک جایی استفاده می شود و اگر اینطور نشود نمی توانیم به آنچه می خواهیم برسیم. زیرا بیماری ایدز تنها یک مشکل بهداشتی نیست بلکه با مسائل اقتصادی، فرهنگی و خیلی چیزهای دیگر ارتباط دارد و باید مورد ملاحظه قرار گیرد.