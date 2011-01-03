حسین کیانی درباره شیوهنامه شورای حمایت از تولید آثار معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه شیوهنامه شورای حمایت از تولید آثار بدون استفاده از کارشناسان و صاحب نظران خانه تئاتر شکل گرفته است و بدون داشتن اظهار نظر تخصصی خانه تئاتر تنظیم شده است. این یکی از مشکلاتی است که بر شیوهنامه شورای حمایت وارد است.
عضو هیئت مدیره خانه تئاتر یادآور شد: کسانی که این شیوهنامه را تنظیم و تدوین کردهاند اطلاع چندانی از ساز و کار تئاتر و شکل اجرای تئاتر در دهه اخیر نداشتند. این موضوع در مفاد شیوهنامه عیان است و خالی از نگاه کارشناسانه به تئاتر است.
کیانی درباره موضع خانه تئاتر نسبت به شیوهنامه شورای حمایت از تولید آثار تأکید کرد: مشکلات موجود در شیوهنامه توسط هیئت مدیره خانه تئاتر بررسی و مشخص شدهاند و خانه تئاتر تلاش میکند از راههای مختلف این قضیه را دنبال کند و امیدواریم که این پیگیری و تلاش نتیجه بدهد.
عضو هیئت مدیره خانه تئاتر معتقد است تنظیم شیوهنامه شورای حمایت بدون نگاه کارشناسانه و توسط افرادی صورت گرفته است که اطلاع چندانی از شکل اجرای تئاتر ندارند.
