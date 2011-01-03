شعرهای تازه میرصادقی مجوز گرفت / رمانی دیگر از هرتا مولر ترجمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مجموعه‌ای از تازه‌ترین شعرهای میمنت میرصادقی است که در حوزه نقد ادبی و ترجمه هم فعالیت دارد.

"زیر خونسردترین برف جهان" مجموعه‌ای 118 صفحه‌ای از 85 قطعه شعر میرصادقی است که تا یکماه دیگر از سوی انتشارات مروارید منتشر می‌شود؛ بوران، انسان بی‌انسان، آتش آباد و بر مدار صفر درجه احمد محمود عناوین برخی از این اشعار را شامل می‌شوند.

میمنت میرصادقی که در آستانه هفتاد و چهارسالگی به سر می‌برد، پیشتر هم کتاب‌هایی مانند بیداری جویباران، با آب‌ها و آیینه‌ها و جان‌های آفتابی را منتشر کرده است.

خبر دیگر از کتاب‌های همین ناشر (مروارید) اینکه رمان "گذرنامه" نوشته هرتا مولر با ترجمه مهرداد وثوقی برای اخذ مجوز راهی ارشاد شده است.

این رمان 120 صفحه‌ای که در صورت انتشار دومین کتاب چاپ شده از برنده نوبل 2009 در ایران (بعد از سرزمین گوجه‌های سبز) خواهد بود داستان گروهی از مهاجران رومانیایی در آلمان را روایت می‌کند که قصد دارند به کشورشان برگردند.