آغاز رقابتهای انتخاباتی 2012/ رقیبان آقای تغییر؛ زمزمه حضور ژنرال

به گزارش مهر، پنجاه و هفتمین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همزمان با انتخابات کنگره این کشور در تاریخ 6 نوامبر 2012 برگزار می شود و پس از آنکه روز گذشته حزب جمهوریخواه از برنامه ای ویژه برای این انتخابات خبر داد، تنور رقابتها شروع به گرم شدن کرد.

این برنامه ویژه قرار است در جلسه روز چهارشنبه 15 دی ماه در کنگره مورد بررسی قرار بگیرد.

"آرنولد شوراتزنگر"، "جان هانتزمن""سارا پیلین" و باراک اوباما چهره های سرشناس انتخابات 2012

هر چند پیشتر زمزمه های زیادی درباره به صحنه آمدن "سارا پیلین" به نمایندگی از حزب جمهوریخواه در انتخابات سال 2012 به گوش می رسید، اما طی دیروز و امروز دو نام جدید به فهرست رقیبان اوباما اضافه شدند.

چهره های سرشناس جمهوریخواه

"جان هانتزمن" سفیر فعلی آمریکا در پکن به صراحت از تصمیم خود برای نامزد شدن در انتخابات 2012 خبر داده است. وی هم اکنون 50 سال دارد و یکی از چهره های نوظهور حزب جمهوریخواه محسوب می شود. نوشته های رسانه هایی چون دیلی تلگراف و نیوزویک نشان می دهد که هانتزمن در کنار پیلین از امیدهای اصلی جمهوریخواهان برای سال 2012 به شمار می رود.

نام دیگری که در این میان به گوش می رسد "آرنولد شوارتزنگر" فرماندار سابق کالیفرنیا و ستاره مشهور هالیوود است. هر چند وضعیت فعلی آرنولد به دلیل عملکرد بد در کالیفرنیا چندان مطلوب نیست، اما برخی از جمهوریخواهان معتقدند وی نیز همانند "رونالد ریگان" رئیس جمهور اسبق آمریکا که از ستارگان آن روزهای هالیوود محسوب می شد، می تواند با استفاده از محبوبیت سینمایی خود در انتخابات 2012 به موفقیت برسد.

البته نباید در این میان ظهور جریان جدیدی به نام "تی پارتی" را در آمریکا نادیده گرفت. این جریان که از جمهوریخواهان تندرو و به طور کلی مخالفان سیاستهای فعلی کاخ سفید تشکیل شده و سارا پیلین سرشناس ترین چهره آن محسوب می شود توانستند در انتخابات میان دوره ای سال گذشته کنگره موفقیتهایی را به دست بیاورد از همین رو این احتمال بعید نیست که جمهوریخواهان با ائتلاف با تی پارتی "شکارچی گوزن" را به عنوان نامزد اصلی خود معرفی کنند.

حزب دموکرات

هر چند حزب دموکرات آمریکا در انتخابات میان دوره ای کنگره، اکثریت خود در مجلس نمایندگان را از دست داد و به دلیل محقق نشدن وعده های اوباما در جریان انتخابات سال 2008 وضعیت چندان مطلوبی در میان مردم ایالات متحده ندارد، اما همچنان "باراک اوباما" گزینه اول این حزب برای انتخابات سال آتی است.

در همین رابطه نظرسنجی موسسه گالوپ نشان می دهد که 52 درصد از دموکراتها از اوباما در انتخابات آتی حمایت می کنند و اگر هیلاری کلینتون به عنوان رقیب وارد کارزار شود 37 درصد نیز از وی حمایت می کنند و حدود 10 در صد از دموکراتها نیز هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نکرده اند.

بر اساس این نظرسنجی، میزان حمایت از اوباما در میان مردان و زنان و جمعیت دانشگاهی آمریکا بیش از هیلاری کلینتون است.

حزب سبز آمریکا

البته در این میان احزاب کوچک و گمنام آمریکا نیز خود را برای انتخابات 2012 آماده می کنند و در این راه "استیوارت الکساندر" را به عنوان نامزد حزب خود برای انتخابات آتی ریاست جمهوری معرفی کرده اند.

در آرزوی کاخ سفید

اما افرادی که رویایی رسیدن به کاخ سفید را دارند فقط به این اسامی ختم نمی شوند و چهره های دیگری هم از حزب دموکرات و هم جمهوریخواه هستند که نام آنها در میان نامزدهای احتمالی انتخابات سال آتی دیده می شود.

بر همین اساس، "جان گرین اسپورت" از تاجران سرشناس مونتانا و "فرد کارگر" از فعالان سیاسی که اقداماتش در حمایت از همجنس بازان معروف است از حزب جمهوریخواه و "مایک گراول" سناتور اسبق آلسکا، "آلن گریسان" از فلوریدا، و "آلوین گرین" نامزد سابق سنا از کالیفرنیا از حزب دموکرات افرادی هستند که در رقابتهای انتخاباتی 2012 نام آنها در رسانه ها قید خواهد شد.

زمزمه های حضور ژنرال در رقابتهای ریاست جمهوری

در این میان شایعاتی مبنی بر امکان نامزد شدن ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان برای انتخابات سال آتی نیز به گوش می رسد.

"دیوید پتریوس" به واسطه موفقیت نسبی در عراق و کارنامه قابل قبول پیش از آن محبوبیت زیادی در آمریکا دارد

پتریوس از جمله فرماندهان ارتش آمریکاست که محبوبیت زیادی در کنگره و در میان مردم آمریکا دارد و از همین رو احتمال می رود که پس از این "سزار" بوش و اوباما را در لباس یک سیاستمدار ببنیم.

بر اساس قوانین آمریکا، نامزدهای حزب جمهوریخواه و دموکرات باید ابتدا در رقابتهای درون حزبی شرکت کنند و اگر در انتخابات درون حزبی ایالت به ایالت توانستند بر رقیبان دیگر پیروز شوند به عنوان نامزد نهایی حزب خود معرفی می شوند.

بر همین اساس ممکن است تمام افرادی که نام آنها در این گزارش برده شد و حتی چهره های دیگر نیز به عنوان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 ثبت شود، اما در نهایت از هر حزب یک نفر برای رقابتهای ریاست جمهوری معرفی می شود.

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گزارش از عبدالحمید بیاتی