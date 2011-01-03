۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۱۹

189 فرصت سرمایه گذاری در گلستان معرفی شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: 189 فرصت سرمایه گذاری در سایت سرمایه گذاری استان معرفی شده است.

جواد قناعت در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان از مسئولان اجرایی استان خواست با رفع موانع و بیان واقعیات، امکان سرمایه گذاری آسان در استان را فراهم کنند.

وی اظهار داشت: باید با هماهنگی دستگاههای مختلف، زمینه را برای جذب سرمایه گذاران بزرگ و اجرای طرحهای اشتغالزا فراهم کنیم.
 
وی خاطرنشان کرد: نیاز به تنوع در طرحهای و بسته های سرمایه گذاری استان وجود دارد و باید دستگاهها در این زمینه برنامه ریزی داشته باشند.
 
قناعت بیان داشت: یک بسته سرمایه گذاری منسجم و یکپارچه را با تعریف دقیق فرصتهای سرمایه گذاری تهیه و با آخرین وضعیت استان در اختیار سرمایه گذاران داخلی وخارجی قرار گیرد.
 
استاندار گلستان گفت: تعهد ایجاد 17هزار و 200 شغل  تا پایان سال باید دغدغه همه روزه  مدیران باشد و مسئولان در این زمینه باید سنگ تمام بگذارند.
کد مطلب 1223650

