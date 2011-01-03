تنش در مصر ادامه دارد / درگیری مسیحیان و نیروهای پلیس در قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حالی که دو روز از انفجار در مقابل کلیسایی در اسکندریه مصر می گذرد شهروندان مسیحی این کشور همچنان در اعتراض به اوضاع ناامن خود تظاهرات بر پا می کنند.

صدها شهروند مسیحی مصر شب گذشته در مقر پاپ شنوده سوم رهبر کلیسای قبطی این کشور در قاهره تجمع و خشم خود را از کشته شدن شماری از هم کیشان خود در یک انفجار انتحاری در شب سال نو میلادی ابراز کردند.

این اعتراض پس از آن صورت گرفت که شماری از مسئولان مصری برای تسلیت و ابراز همدردی با قربانیان انفجار اسکندریه نزد پاپ شنوده سوم آمده بودند.

تظاهرات کنندگان در پایان دیدار "عثمان محمد عثمان" وزیر مشاور در امور توسعه اقتصادی دولت با پاپ شنوده سوم به سمت خودروی وی سنگ پرتاب کردند و با نیروهای پلیس درگیر شدند.

در همین حال افراد حاضر در تظاهرات خودروی "احمد الطیب" شیخ الازهر را پس از پایان دیدار وی با پاپ شنوده سوم (برای ابراز همدردی و تسلیت به اقلیت مسیحی) محاصره کردند که با دخالت پلیس متفرق شدند.

بامداد روز شنبه در حالی که شهروندان مسیحی مصر به مناسبت آغاز سال نو میلادی در کلیسایی در اسکندریه واقع در شمال این کشور گردهم آمده بودند یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در مقابل این کلیسا منفجر شد. بر اثر این انفجار دست کم 21 نفر کشته و 79 نفر دیگر زخمی شدند.