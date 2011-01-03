وضعیت فارغ التحصیلان رشته کتابداری/ تقویت نظام آموزشی کتابداری

به گزارش خبرنگار مهر، منصور واعظی، یکشنبه شب در جلسه امضای تفاهم نامه همکاری میان وزات علوم و نهاد کتابخانه های عمومی، کتابخانه های عمومی را ظرفیت مناسبی برای آموزش در جامعه ذکر کرد و افزود: در حال حاضر 2 هزار و 400 کتابخانه عمومی در کشور داریم که با شرایطی که فراهم شده است تا قبل از پایان دولت دهم، کتابخانه های عمومی رشد 50 درصدی خواهند داشت.

وی تامین محتوا را از مهمترین مسئله در بخش کتابخانه ها دانست و اظهار داشت: به منظور دسترسی اعضای کتابخانه ها به منابع علمی و پژوهشی درصدد هستیم تا این منابع را در فضای مجازی عرضه کنیم از این رو اقدام به امضای تفاهم نامه همکاری کردیم.

رئیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور، با اشاره به وضعیت فارغ التحصیلان رشته کتابداری در کشور، یاداور شد: سالانه 500 نفر از فارغ التحصلان رشته کتابداری جذب کتابخانه ها می شوند که متاسفانه اغلب آنها مهارتهای کافی در امر کتابداری ندارند از این لازم است تا وزارت علوم نسبت به ایجاد تحول در این رشته اقدام کنند تا مهارتها و توانایی های لازم برای ورود به عرصه فعالیت در این حوزه را داشته باشند.

وی در این راستا بر تقویت همکاری وزارت علوم و نهاد کتابخانه های عمومی کشور در زمینه تقویت نظام آموزشی رشته کتابداری تاکید کرد.

واعظی همچنین از ایجاد حوزه پژوهشی در این نهاد خبر داد و ادامه داد: با توجه به فعالیت های این حوزه، درخواست ایجاد پژوهشگاهی در نهاد کتابخانه های عمومی ارائه شد که تاکنون موفق به دریافت مجوزهای لازم نشدیم اما با توجه به لزوم تعامل میان این نهاد و دانشگاه ها تقاضا داریم که مجوزهای لازم برای ایجاد این پژوهشگاه صادر شود.