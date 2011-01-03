طراحی، پایه و اساس کار نقاشی و هنرهای تجسمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر معتبر، دبیر و عضو هیات داوران سومین جشنواره‌ طراحی معاصر ایران دورنما و چشم انداز این جشنواره را امیدوارکننده دانست و اظهار داشت: بسیاری از هنرمندان جوان با نگاه‌های متفاوت و جالب ‌توجه در این جشنواره حضور می‌یابند.

وی افزود: طبیعتا مشکلاتی در برگزاری آن وجود دارد اما واقعا در دو دوره‌ گذشته این مشکلات حداقل بوده و جشنواره به خوبی برگزار شده ‌است و کتابی هم که از آثار برگزیده چاپ شده، بسیار مناسب و خوب بوده است. امیدوارم در این دوره نیز این اتفاق بیفتد.

دبیرعلمی جشنواره درخصوص کثرت آثار ارسال شده و تنوع مواد و تکنیک به کار رفته در طراحی آثار نیز گفت: همانند دو دوره‌ قبل آثار ارسالی متنوع است. در دوره‌های قبل نیز هیات داوران به بحث و بررسی درباره‌ آثار می‌پرداختند و آثار انتخابی از میان ساعت‌ها بحث و تبادل نظر به نمایشگاه راه می یافتند. در این دوره نیز هیات داوران درباره‌ تک‌ تک آثار صحبت می‌کنند و طبیعتا بخشی از آثار حذف می‌شوند و به نمایشگاه راه پیدا نمی‌کنند.

وی در خصوص بازتاب موضوع شهر و فضای شهری در آثار هنرمندان و ارتباط با مخاطبان نمایشگاه خاطرنشان کرد: درباره‌ نمایشگاه و آثار پذیرفته ‌شده در آن و همچنین موضوع جشنواره (شهر و فضای شهری) جلسات سخنرانی برگزار می‌شود. همین‌طور تلاش می‌شود نشست‌های پرسش و پاسخی در محیط نمایشگاه بین هنرمندان برگزیده و مخاطبان نمایشگاه برگزار شود.

مهلت ارسال آثار سومین جشنواره طراحی معاصر ایران که از نیمه دوم سال 89 فعالیت اجرایی خود را آغاز کرده است تا 20 دی ماه 89 تمدید شده و هنرمندان می توانند آثار خود را به نشانی میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان 12، پلاک 2، موزه دکتر سندوزی ارسال کنند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن‌های 88514122 و 88527041 تماس بگیرند.

