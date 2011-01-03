به گزارش خبرنگار مهر،‌ تاثیر هدفمندی یارانه ها به ویژه در بخش حاملهای انرژی و وضعیت بودجه دانشگاهها این نگرانی را در میان اهالی دانشگاه ایجاد کرد که به طور حتم با افزایش هزینه های دانشگاهها و همچنین حاملهای سوخت فشار مضاعفی به دانشجویان وارد خواهد شد به طوری که برخی پیش بینی می کردند شهریه دانشگاهها به طور حتم افزایش می یابد. ضمن اینکه افزایش قیمت خدمات دانشجویی همچون خوابگاه و غذا نیز به اعتقاد برخی کارشناسان محتمل به نظر می رسید.

خبرگزاری مهر در اولین اقدام پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به سراغ دانشگاهها رفت تا از تاثیر این طرح بزرگ و تاریخی اقتصادی بر شهریه دانشگاهها مطلع شود. در همین راستا تأثیر اجرایی شدن هدفمندسازی یارانه ها بر افزایش شهریه دانشجویان دانشگاههای پیام نور، جامع علمی کاربردی و موسسات و دانشگاههای غیر دولتی غیرانتفاعی در گفتگو با مسئولان این دانشگاهها بررسی شد.

فیصل حسنی معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور در زمان اجرای هدفمندی یارانه ها در گفتگو با مهر تاکید کرد که شهریه های این دانشگاه به هیچ عنوان افزایش نمی یابد.

غلامرضا کریمی نژاد معاون پشتیبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز در گفتگو با مهر تاکید کرد که شهریه های این دانشگاه نیز تحت تاثیر هدفمندی یارانه ها قرار نخواهد گرفت و هیچ افزایشی در کار نخواهد بود.

ابوالفضل حسنی مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم نیز در گفتگو با مهر تاکید کرد که اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تاثیری بر شهریه دانشگاههای غیر انتفاعی نخواهد داشت.

حسن امیری معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی نیز با تشریح برنامه های دانشگاه آزاد در راستای اجرای هدفمندی یارانه ها تاکید کرد که اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها باعث افزایش شهریه دانشگاه آزاد اسلامی نخواهد شد.

با وجود چنین اظهاراتی از سوی مسئولان دانشگاهها باز هم دانشجویان و دانشگاهیان نگران افزایش ناگهانی خدمات دانشجویی و شهریه دانشگاهها بودند که می توانست بر کیفیت آموزشی دانشگاهها تاثیرگذار باشد اما یک ابلاغ حساس و ویژه از سوی کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تمام شائبات و نگرانیها پایان داد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری الزامات قانون هدفمند کردن یارانه ها را به دانشگاهها، پژوهشگاهها، پارکهای علم و فناوری و کلیه موسسات تابعه این وزارت ابلاغ کرد بر اساس این ابلاغیه دانشگاهها از افزایش هزینه خدمات رفاهی و شهریه دانشجویان منع شدند.

در بخشنامه ابلاغی کامران دانشجو آمده است: با توجه به ضرورت ها و الزامات اعتقادی و اجتماعی و در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه مصوب 1388 و آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون مذکور کلیه واحدهای تابعه مکلف هستند صرفه و صلاح در امور اداری و مالی و رعایت دقیق قوانین و مقررات جاری را نصب العین خود قرار دهند.

همچنین در این بخشنامه تاکید شده است: نظر به آغاز فصل زمستان و افزایش حجم استفاده از مواد سوختی، با اعمال مدیریت مصرف نهایت صرفه جویی را در حامل های انرژی معمول دارند و از میزان مصارف زاید در کلیه موارد جلوگیری کنند.



وزیر علوم در ابلاغیه خود افزوده است: با توجه به عزم جدی همه ارکان نظام به ویژه سیاست دولت در اجرای موفقیت آمیز قانون هدفمندی یارانه از جمله ثبات بهای مواد اولیه مصرفی جهت تغذیه دانشجویان، هرگونه افزایش بهای غذای دانشجویی اکیداً ممنوع است.



در ادامه بخشنامه آمده است: بدیهی است هرگونه افزایش در خدمات رفاهی و شهریه دانشجویان وجاهت نداشته و اعطای تسهیلات توسط مسئولین ذیربط از جمله صندوق رفاه دانشجویان و معاونت های ستادی وزارتخانه به کلیه مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی به میزان همکاری معموله در اجرای دقیق موارد ابلاغی صورت خواهد پذیرفت.



براساس ابلاغیه وزارت علوم، پس از طی یک دوره فعالیت، عملکرد دستگاه ها در نحوه اجرای بهینه قانون هدفمندی یارانه ها مورد ارزیابی قرار گرفته و از واحدهای موفق و برتر تقدیر خواهد شد همچنین مسئولین اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در وزارت علوم مکلف به نظارت فراگیر بر حسن اجرای این بخشنامه و ارائه گزارش خواهند بود.