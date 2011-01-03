امینی درباره احتمال حضور خود در بخش اساتید دانشگاهی چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران به خبرنگار مهر گفت: اگر بتوانم مایل هستم با همکاری بازیگران توانای دانشجو کاری را تولید و در بخش اساتید جشنواره تئاتر دانشگاهی به صحنه ببرم. اگر شرایط فراهم شود اثری متفاوت از کارهای قبلی خودم را تولید و اجرا خواهم کرد.



این مدرس و کارگردان تئاتر یادآور شد: مایلم اثری را تولید و اجرا کنم که دغدغه تئاتر دانشگاهی را داشته باشد و در آن گرفتاری‌ها و مصائب تئاتر دانشگاهی مشخص باشد تا اگر تماشاگری غیر تئاتری به تماشای اثر نشست با مشکلات و معضلات تئاتر دانشگاهی آشنا شود.



امینی اظهار امیدواری کرد که شرایط مدنظر فراهم شود تا بتواند این ایده نمایشی را به همراه دانشجویان خود تولید و اجرا کند. رحمت امینی نیمه اول سال جاری نمایش "کا" را در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.