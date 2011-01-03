امینی درباره احتمال حضور خود در بخش اساتید دانشگاهی چهاردهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران به خبرنگار مهر گفت: اگر بتوانم مایل هستم با همکاری بازیگران توانای دانشجو کاری را تولید و در بخش اساتید جشنواره تئاتر دانشگاهی به صحنه ببرم. اگر شرایط فراهم شود اثری متفاوت از کارهای قبلی خودم را تولید و اجرا خواهم کرد.
این مدرس و کارگردان تئاتر یادآور شد: مایلم اثری را تولید و اجرا کنم که دغدغه تئاتر دانشگاهی را داشته باشد و در آن گرفتاریها و مصائب تئاتر دانشگاهی مشخص باشد تا اگر تماشاگری غیر تئاتری به تماشای اثر نشست با مشکلات و معضلات تئاتر دانشگاهی آشنا شود.
امینی اظهار امیدواری کرد که شرایط مدنظر فراهم شود تا بتواند این ایده نمایشی را به همراه دانشجویان خود تولید و اجرا کند. رحمت امینی نیمه اول سال جاری نمایش "کا" را در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.
رحمت امینی قصد دارد در صورت فراهم شدن شرایط مناسب اثری را در خصوص مشکلات و مصائب تئاتر دانشگاهی در بخش اساتید چهاردهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران به صحنه ببرد.
امینی درباره احتمال حضور خود در بخش اساتید دانشگاهی چهاردهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران به خبرنگار مهر گفت: اگر بتوانم مایل هستم با همکاری بازیگران توانای دانشجو کاری را تولید و در بخش اساتید جشنواره تئاتر دانشگاهی به صحنه ببرم. اگر شرایط فراهم شود اثری متفاوت از کارهای قبلی خودم را تولید و اجرا خواهم کرد.
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