تکمیل فرم اطلاعات اقتصادی توسط 678 هزار خانوار آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسین دبیری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به هماهنگی و همدلی مردم و دستگاههای مسئول و مرتبط اجرای طرح، افزود: با توجه به اتمام مهلت تکمیل فرم اقتصادی خانوار 15 دی ماه سالجاری تعداد فرمهای تکمیل شده افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه بیان داشت: در زمینه مدیریت قیمت‌ها در بازار نیز با رصد روزانه 59 قلم کالا، تاکنون گزارشی مبنی بر افزایش خارج از عرف و ما أثر از اجرای طرح به این ستاد واصل نشده و در مواردی به خاطر افزایش قیمتهای جهانی یا مسائل مربوط به عرضه و تقاضا شاهد افزایش بعضی از اقلام بوده‌ایم.