تکمیل فرم اطلاعات اقتصادی توسط 678 هزار خانوار آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسین دبیری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به هماهنگی و همدلی مردم و دستگاههای مسئول و مرتبط اجرای طرح، افزود: با توجه به اتمام مهلت تکمیل فرم اقتصادی خانوار 15 دی ماه سالجاری تعداد فرمهای تکمیل شده افزایش خواهد یافت.
وی در ادامه بیان داشت: در زمینه مدیریت قیمتها در بازار نیز با رصد روزانه 59 قلم کالا، تاکنون گزارشی مبنی بر افزایش خارج از عرف و ما أثر از اجرای طرح به این ستاد واصل نشده و در مواردی به خاطر افزایش قیمتهای جهانی یا مسائل مربوط به عرضه و تقاضا شاهد افزایش بعضی از اقلام بودهایم.
در این جلسه روسا و مدیران دستگاههای اجرایی فعال در حوزه حمل و نقل برون شهری، انرژی، صنایع و معادن، بانکها و ناوگان حمل و نقل درون شهری برای همراهی و اجرای بهتر طرح هدفمند کردن یارانهها، راهکارها و گزارش عملکرد خود را به ستاد اجرایی این طرح در آذربایجان غربی ارائه کردند.
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