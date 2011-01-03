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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۲۳

تکمیل فرم اطلاعات اقتصادی توسط 678 هزار خانوار آذربایجان غربی

تکمیل فرم اطلاعات اقتصادی توسط 678 هزار خانوار آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌های آذربایجان غربی از پر کردن فرم اطلاعات اقتصادی در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها توسط 678 هزار خانوار در سطح استان تا کنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسین دبیری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به هماهنگی و همدلی مردم و دستگاههای مسئول و مرتبط اجرای طرح، افزود: با توجه به اتمام مهلت تکمیل فرم اقتصادی خانوار 15 دی ماه سالجاری تعداد فرمهای تکمیل شده افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه بیان داشت: در زمینه مدیریت قیمت‌ها در بازار نیز با رصد روزانه 59 قلم کالا، تاکنون گزارشی مبنی بر افزایش خارج از عرف و ما أثر از اجرای طرح به این ستاد واصل نشده و در مواردی به خاطر افزایش قیمتهای جهانی یا مسائل مربوط به عرضه و تقاضا شاهد افزایش بعضی از اقلام بوده‌ایم.

در این جلسه روسا و مدیران دستگاههای اجرایی فعال در حوزه حمل و نقل برون شهری، انرژی، صنایع و معادن، بانک‌ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری برای همراهی و اجرای بهتر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، راهکارها و گزارش عملکرد خود را به ستاد اجرایی این طرح در آذربایجان غربی ارائه کردند.

کد مطلب 1223666

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