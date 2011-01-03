بی اعتنایی به سرنوشت نظام مثل تنها گذاشتن امام حسین(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد آیت الله سید احمد علم الهدی در همایش "با اهل بصیرت در شناخت فتنه ها" که عصر یکشنبه برگزار شد اظهارداشت: این افراد مخالف و دشمن نبودند بلکه شیعه ولایی بودند ولی امام حسین (ع) را تا وقتی که زور و قدرت داشت می خواستند و وقتی فهمیدند که ایشان شهید می شوند او را رها کردند.

وی افزود: امروز جبهه امام حسین تشکیل شده و در راس آن فرزند سیدالشهدا قرار دارد و دشمنان همه در مقابل او ایستاده اند که این آقا نباشد یعنی امام حسین نباشد.

وی اضافه کرد: اهل بیت کسی را می خواهند که در نیت و عمل خود جز به خدمت فکر نکند و وقتی در مقابل دین او جبهه ای تشکیل می شود نگوید که این موضوع به او ارتباطی ندارد.

امام جمعه مشهد که در جمع مداحان و شاعران اهل بیت سخن می گفت خطاب به حاضران اظهار داشت: مداحان و شاعران مذهبی، بزرگترین سرمایه و استعداد خود را به پای سیدالشهدا ریخته اند.

آیت الله علم الهدی افزود: در فتنه سال 88 نه تنها یک نفر از قشر مقدس مداحان دخالت نداشت بلکه در مقابله با این فتنه، آنها پیشاهنگ و جلوی صف جبهه ی تقابل قرار داشتند.

وی تصریح کرد: مداحی و شاعری برای اهل بیت شغل نیست، یک حرفه است و کسی که در سلک نوکری امام حسین به صورت روضه خوان و مداح وارد شده باید ببیند که با چه انگیزه ای این حرفه را انتخاب کرده است.

امام جمعه مشهد خطاب به مداحان افزود: اگردر زندگی جریانی را انتخاب کردیم که به خدا واولیای خدا ارتباط دارد نباید آن را سکوی حرکت درزندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خویش قراردهیم. چون این کار بوی شرک می دهد.

وی عنوان کرد: امامان بر کسی که با نام و جایگاه ائمه کاسبی کند و اهل بیت را وسیله شخصیت اجتماعی خود سازد لعنت می فرستند.

آیت الله علم الهدی خاطرنشان کرد: امروز پتانسیل اجتماعی قشر روضه خوان و مداح خیلی بالاست و هیچ حزب و دسته سیاسی و اجتماعی دیگری چنین قدرت و ظرفیت نفوذی در بین مردم ندارد.

وی اظهار داشت: امروز در جامعه ولایت پذیر، بالاترین پتانسیل های اجتماعی و سیاسی به مداحان تعلق دارد و این قشر باید با تشکیل یک حزب واحد به جبهه نظام و انقلاب اسلامی وارد شوند.

وی افزود: مداحان و شاعران مذهبی باید با قدرت و دسته جمعی وارد این حرکت شوند چون خدا به تنها به حزب الله و کسانی که حزب و تشکل درست کرده اند غالبون می گوید.

