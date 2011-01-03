رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از توسعه پروژه سیستم عامل ملی با سرعت بیشتر خبر داد و گفت: یکی از مشکلاتی که سیستم عامل های فعلی با آن روبرو هستند بحث دریچه نفوذ و مناطق و مجراهایی است که حمله و نفوذ بدافزارهای شبکه ای از طریق آن صورت می گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به آنکه سیستم عامل های فعلی نصب شده روی کامپیوترهای موجود در کشور در داخل نوشته نشده است پیدا کردن مجراهای نفوذپذیر به سختی صورت می گیرد به همین دلیل راه حلی که برای این موضوع پیش بینی شده و بسیاری از کشورها نیز از این راه حل استفاده می کنند استفاده از سیستم عامل های اپن سورس یا متن باز است.

تقی پور با تاکید بر اینکه برای تدوین سیستم عامل متن باز در کشور اقداماتی صورت گرفته و وزارت ارتباطات نیز از این پروژه پشتیبانی کرده است گفت: در آینده نزدیک نسخه های اولیه سیستم عامل متن باز ملی برای استفاده در اختیار مراکز و سازمانهایی که از درجه اهمیت بیشتری برخوردارند قرار می گیرد و در مراحل بعدی نیز این پروژه توسعه بیشتری پیدا خواهد کرد و کاربران خانگی در صورت تمایل برای آنکه بخواهند رایانه هایشان از امنیت بیشتری برخوردار شود می توانند از این سیستم عامل استفاده کنند.

وی با بیان اینکه استفاده از سیستم عامل های متن باز راه حل مناسبی برای جلوگیری از دسترسی شبکه های غیر داخلی به محتوای رایانه ها خواهد بود به مهر گفت: هیچ یک از رایانه های کاربران داخلی چه در مراکز صنعتی و سازمانها و چه در منازل از این منظر امنیت ندارد به نحوی که به محض اتصال به شبکه اینترنت در عرض چند ثانیه اطلاعات ناخواسته مانند بدافزارها به کامپیوتر کاربر وارد می شود و یا محتوای رایانه ای وی به راحتی قابل تخلیه شدن است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها راه جلوگیری از این سرقت و ایجاد امنیت در رایانه های داخلی را استفاده از سیستم عامل بومی به جای ویندوز عنوان کرد.

به گزارش مهر، پنج سال پیش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبق مصوبه هیئت وزیران مکلف شد برای توسعه منابع و سهولت دسترسی به نرم‌افزار و سخت‌افزار ویژه تجارت الکترونیکی برای ذینفعان عمومی و متخصصان، آموزش افراد و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات اقداماتی از جمله پشتیبانی از کاربرد برنامه‌های متن باز در سازمان‌های دولتی و شرکتهای بزرگ خصوصی را انجام دهد و در همین راستا پشتیبانی از حقوق مالکیت معنوی مورد نیاز، حمایت از ایجاد و توسعه صنعت مهندسی نرم‌ افزار مبتنی بر راه ‌حل های متن باز را اجرایی کند.

پیش از این گفته شده بود مراحل نهایی تصویب سند استفاده از سیستم عامل ملی در هیئت دولت در حال طی شدن است تا استفاده از سیستم عامل ملی یک قانون راهبردی شود.