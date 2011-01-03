650 دستگاه وانت بار متخلف در تبریز توقیف شد

سرهنگ سیدمهدی پورپیغمبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه حضور وانت بارهای میوه فروش در سطح معابر کلان شهر تبریز به یک معضل اجتماعی تبدیل شده بود و در اکثر تصادفات درون شهری یکی از عوامل تأثیر گذار بشمار می آمد، مسئولان استانی مصمم شدند تا با برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح چهره عمومی شهر را از این معضل اجتماعی پاک کنند.

وی ادامه داد: در این راستا پلیس راهور استان با هم اندیشی معاونت شهرداری تبریز اقدام به تشکیل دبیرخانه ویژه اجرای طرح ساماندهی وانت بارها در تبریز نمود و در این راستا با اخذ دستور کتبی از مقامات قضائی برخورد با رانندگان متخلف و برهم زنندگان چهره عمومی شهر آغاز شد.

سرهنگ پورپیغمبر گفت: اجرای قاطعانه این طرح از سی ام خرداد ماه سال جاری آغاز شده و تاکنون 650 دستگاه وانت بار متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شده است که بیش از 50 درصد خودروهای توقیف شده پس از طی مراحل قانونی با اخذ تعهد کتبی ترخیص شده اند.

رئیس پلیس راهور استان خاطر نشان کرد: با توجه به موفقیت پلیس در اجرای این طرح جلسه ای با حضور معاون محترم دادستان تشکیل و بدلیل تأثیر مثبت طرح مذکور بر روند ترافیک شهر و کاهش تصادفات درون شهری و خسارات و تلفات جانی و مالی بر ادامه کار تأکید شد لذا این طرح به عنوان یکی از موفق ترین طرح های اجرائی استان تا اطلاع ثانوی در سطح کلانشهر تبریز در حال اجرا است.