نفرات برگزیده رشته های هفت گانه قرآن کریم استان مرکزی معرفی شدند

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: مهدی خشیه و فاضل حاجی محمد حسین در رشته حفظ کل نفرات اول تا دوم، در حفظ پنج جز قرآن کریم محمدشریفی رتبه نخست و مصطفی سعیدی رتبه دوم و در حفظ 15 جز قرآن محمد آسنجرانی و حمید احمدی رتبه اول و دوم را به خوداختصاص دادند.

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری با بیان اینکه در رشته اذان علی صادقی به عنوان نفر اول و حمید رضا محمودی نفر دوم معرفی شدند افزود: محمد مهدی کرمی رتبه برتر رشته ابتهال را کسب کرد.

وی اضافه کرد: مهیار قاسمی و مهدی گازرانی در رشته ترتیل خوانی از سوی هیات داوران این جشنواره به عنوان نفرات اول و دوم انتخاب شدند.

حجت الاسلام ذوالفقاری ادامه داد: مهدی امیری و محمد امانی نفرات اول تا دوم رشته روخوانی و مهدی خشیه و مصطفی عطار آبکناری به عنوان نفرات برتر در رشته مفاهیم قرآن کریم معرفی شدند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی گفت: در بخش خواهران نیز در رشته حفظ پنج جز طاهره سیفی و اعظم بیات و در رشته حفظ 15 زهره علیمحمدی و مرضیه کرمی مشترکا به عنوان نفرات اول و فاطمه کرمی به عنوان نفر دوم انتخاب شدند.

وی گفت: طیبه ذولفعلی و مهین میرزایی دررشته حفظ کل قرآن کریم و در رشته ترتیل خوانی فاطمه دربندی و حدیثه واحدی عناوین برتر را کسب کردند.

حجت الاسلام ذوالفقاری ادامه داد: دررشته قرائت لیلا فراهانی و ام البنین عرب حائز رتبه اول و دوم و در رشته مفاهیم قرآن کریم فاطمه عباسی و محدثه السادات امینی رتبه های اول و دوم این جشنواره را کسب کردند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی اظهار داشت: دررشته مفاهیم نهج البلاغه نیز مریم سعیدی و طاهره دارابی از سوی هیات داوران این جشنواره رتبه های اول تا دوم را کسب کردند.

به گفته وی نفرات اول در بخش برادران به مرحله کشوری این جشنواره که با حضور نفرات برگزیده از سراسر کشور، اواخر بهمن ماه سال جاری در استان هرمزگان برگزار می شود، راه می یابند.