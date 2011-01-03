مهمترین تغییرات کنکور کارشناسی فراگیر/ زمان دقیق ثبت نام و برگزاری کنکور

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان دوره های فراگیر پیام نور در سال گذشته در مقطع کارشناسی می توانستند یک رشته را فقط در 10 مرکز پیام نور استان خود انتخاب کنند اما امسال می توانند علاوه بر انتخاب یک رشته در 10 مرکز پیام نور استان خود، 5 مرکز از استانهای همجوارشان را نیز انتخاب کنند البته حتما این 5 مرکز پیام نور باید غیر از مراکز پیام نور که در مراکز استان قرار دارند، باشند.

ثبت نام دوره های فراگیر از روز چهارشنبه 15 دی ماه آغاز می شود و تا 21 دی ادامه دارد.



ثبت نام دوره های جدید فراگیر مانند گذشته از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش انجام می شود و داوطلبان با مراجعه حضوری به مراکز پست باید جهت خرید کارت اعتباری 50 هزار و 700 تومانی اقدام و از طریق سایت سازمان سنجش اقدام به ثبت نام کنند.



در مقطع کارشناسی فراگیر در برخی رشته های مهندسی برای اولین بار دانشجو پذیرش می شود همچنین تعداد رشته های هنر که متناسب با ساختار پیام نور بوده در برخی مراکز که توانمندی اش وجود داشته اضافه شده است.



در منابع آزمون برای رشته هایی که از سالهای گذشته نیز دانشجوی فراگیر در آنها پذیرش می شده تغییراتی ایجاد شده است و برای انتخاب منابع آزمون رشته های جدید فراگیر پیام نور نیز سعی شده بیشتر از منابع پیام نوری استفاده شود و آنجایی که دیگر دانشگاه پیام نور هیچ منبعی تولید نکرده است از سایر منابع موجود استفاده شده است.



اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره شرایط و ضوابط ثبت نام در کنکور کارشناسی فراگیر 90 دانشگاه پیام نور شامل تاریخ و نحوه ثبت نام از روز گذشته منتشر شده است و داوطلبان برای دسترسی به اطلاعات این آزمون می توانند از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org و یا نشریه روز دوشنبه 13 و دوشنبه 20 دی ماه اقدام کنند.

آزمون دوره های فراگیر کارشناسی دانشگاه پیام نور در روز جمعه 30 اردیبهشت 90 برگزار می شود.

همچنین براساس اعلام سازمان سنجش، داوطلبان کنکورهای کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور می توانند طی روزهای 26 دیماه تا 2 بهمن ماه برای ثبت نام اقدام کنند.