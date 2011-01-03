تصویربرداری "سمانه در آتش" به نیمه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نعیم سخراوی، تهیه‌کننده فیلم "سمانه در آتش" گفت: 45 روز برای تصویربرداری این فیلم تلویزیونی در نظر گرفته شده که طبق برنامه‌ریزی تا کنون پنجاه درصد سکانس‌ها تصویربرداری شده است.

وی افزود: داستان این تله فیلم از اتفاقات شکست حصر سوسنگرد در سال 1359 و حضور تیپ 2 لشگر 92 اهواز بهره گرفته شده است.

این تهیه‌کننده بیان داشت: این تله فیلم مقاومت و رشادت‌های یک زن سوسنگردی را در مقابله با متجاوزان بعثی عراق روایت می‌کند.

سخراوی با بیان اینکه تله فیلم "سمانه در آتش" 35 لوکیشن دارد، تصریح کرد: روستاهای اطراف اهواز، حمیدیه و سوسنگرد از لوکیشن‌های اصلی این تله فیلم است.

وی با بیان اینکه این تله فیلم به سفارش صدا و سیمای مرکز خوزستان تولید می‌شود، ابراز داشت: عوامل تله فیلم "سمانه در آتش" از هنرمندان استانی و ملی هستند. همچنین با توجه به مستند بودن داستان تله فیلم مراحل تحقیق و پژوهش از دو سال پیش تا کنون انجام شد. تصویربرداری تله فیلم "سمانه در آتش" تا سی‌ام دی ماه به پایان می‌رسد.

در این تله فیلم نسرین مقانلو نقش سمانه را بازی می‌کند و رضا حیاتی، رسول بهارانگیز، میترا دهقانی و سیدعباس سعیداوی بازی می‌کنند.

عوامل تولید این پروژه عبارتند از کارگردان و بازنویس: فریدالدین نیکجو، ناظر کیفی: دکتر تاجبخش فدائیان، مدیر تصویربرداری: خسرو دادگر، طراح صحنه و لباس: کیوان ذوالفقاری، صدابرداری: امیر عباس رحمانی، مدیر تولید: محسن توکلی فرد، طراح گریم: زهرا حاتم آبادی و نویسنده: زهره ضرابی مقدم.