کاشت گونه های جدید گیاهی در معابر شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک جعفریان با اعلام این خبر گفت: کاشت 200 اصله نهال در حاشیه مسیل باختر در همین راستا انجام شده است.

وی با اشاره به کاشت چمن در 1200 مترمربع از فضای حاشیه مسل باختر، افزود: کاشت دوهزار اصله درختچه از دیگر اقدامات حوزه معاونت شهری و فضای سبز منطقه است.

جعفریان همچنین از کاشت گونه های جدید و متنوع گیاهی در معابر عمومی منطقه خبر داد و گفت: با کاشت درختچه هایی از انواع "ژونی پروس" و "بربریس" توانسته ایم رضایت ساکنین منطقه را فراهم کنیم.

قائم مقام شهردار منطقه 8 در ادامه به کاشت 500 اصله نهال "پیتی" در سطح معابر منطقه اشاره کرد و افزود: توسعه و افزایش سرانه فضاهای سبز منطقه تا پایان سال جاری در دستور کار شهرداری منطقه قرار دارد.

وی با اعلام اینکه در منطقه 8 دارای محدودیت زمین برای توسعه فضاهای سبز هستیم، گفت: سرانه فضای سبز تا پایان سال در شرق تهران به 4.2 مترمربع افزایش می یابد.