شرق کرمان در 24 ساعت 6 بار لرزید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، وقوع زمین لرزه های شرق کرمان همچنان ادامه دارد اما نکته قابل توجه در زمین لرزه های روز گذشته و صبح امروز مناطق زلزله زده کرمان افزایش شدت و تغییر کانون زمین لرزه ها بود به طوریکه اکثر زمین لرزها در منطقه محمد آباد ریگان رخ داد و در این میان زمین لرزه های حسین آباد فهرج نیز ادامه داشت.

طی 24 ساعت گذشته در شرق کرمان شش زمین لرزه بالای سه ریشتر ثبت شد که شدید ترین آنها با قدرت 4.3 ریشتر در محمد آباد ریگان روی داد.

کانون این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 89.17 درجه طول جغرافیایی و 28.56 درجه عرض جغرافیایی ثبت شد.

در این کانون زمین لرزه ای جدید شرق کرمان طی این مدت چهار زمین لرزه بالای سه ریشتر روی داد و در حسین آباد فهرج نیز دو زمین لرزه سه ریشتری رخ داد.

طبق نظر کارشناسان زمین شناسی کرمان گسلهای شرق کرمان از جمله گسل فهرج همچنان فعال هستند و بروز 120 پس لرزه در این منطقه بیانگر این واقعیت است.

همچنین به نظر می رسد تداوم این زمین لرزه ها بر گسلهای اطراف نیز تاثیر گذار بود و طی 24 ساعت گذشته گسل محمد آباد را نیز فعال کرده است.

بروز این زمین لرزها در حالی در کرمان ادامه دارد که سه هزار خانوار ریگان، فهرج و برخی شهرستانهای بم به دلیل زمین لرزه 6.5 ریشتری فهرج همچنان با مشکل اسکان مواجه هستند و در خانه های نیمه ویران زندگی می کنند و بسیاری از دانش آموزان نیز حاضر به استقرار در کلاسهای درس فرسوده و خسارت دیده زمین لرزه نیستند و در فضای باز تحصیل می کنند.

توزیع چادر و کانکس از نیازهای فوری مردم منطقه است که هنوز در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است.