تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان حرکت در مسیر چشم انداز است

سید جواد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تبدیل شدن دو سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی به وزارتخانه سبب شفاف سازی و پاسخگویی این سازمانها به مجلس می شود گفت: قرار نیست اتفاقی ساختاری در این دو سازمان رخ دهد تنها این سازمانها در قبال فعالیتهایشان باید به نمایندگان مردم پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: پیش از این اگر نماینده ای قصد داشت در خصوص عملکرد این سازمانها پرسشی مطرح کند می بایست از رئیس جمهور سوال می کرد که این طرح پرسش نیاز به امضا یک چهارم نمایندگان داشت.

زمانی با بیان اینکه پس از این وزیر ورزش و جوانان موظف به پاسخگویی به ابهامات وسوالات مربوط به این دو حوزه است گفت: با این اقدام بودجه این سازمانها نیز شفاف و قابل نظارت می شود.

این عضو کمیسیون اجتمای مجلس تصریح کرد: اگر پاسخگویی و نظارت وجود داشته باشد سطح کیفی کارها نیز افزایش می یابد. به عنوان مثال یکی از نمایندگان مجلس تعریف می کرد یک سال و نیم است که منتظر زمانی برای طرح پرسشی از مدیران ورزشی است که هنوز این وقت را به او اختصاص نداده اند.

وی با تاکید بر این که این ادغام قانونی است گفت: این ادغام بر اساس قانون برنامه پنج ساله چهارم است که در آن ذکر شده سازمانها باید در هم ادغام و با کوچک سازی دولت صرفه جویی انجام شود.