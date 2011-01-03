مرمت بنای تاریخی کارخانه کبریت زنجان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر الهی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این پروژه با هدف تغییر کاربری کارخانه به موزه صنعت انجام شد افزود: این مطالعات شناخت عمده شهر زنجان، تاریخچه کارخانه در ایران و زنجان را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین مطالعه و شناخت بنا، معرفی تزئینات، برداشت وضع موجود پلان، نما، مقاطع، پرسپکتیو، آسیب شناسی معماری نیز انجام شد.

الهی افزود: در این پروژه مطالعاتی به آسیب شناسی سازه‌ای، طرح مرمت، راهبردهای مداخلات سازه‌ای و درمان آسیب‌های بالقوه و بالفعل پرداخته شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری زنجان راه اندازی کارخانه در شهرهای مختلف ایران را علاوه بر تأمین نیازهای صنعتی، در ایجاد شهر نوین و مدرن مؤثر دانست و افزود: معماری کارخانه‌ها تلفیقی از معماری سنتی ایران و معماری نئوکلاسیک است.

الهی با تأکید بر اینکه ترکیب مصالح سنتی از جمله آجر، گچ با مصالح جدید مثل تیرآهن و سیمان از خصوصیات مهم این دسته بناها است، تصریح کرد: کارخانه‌های ایران همزمان با اوج نهضت مدرن در اروپا بین سال‌های 1933 تا 1939 مقارن با پهلوی اول احداث شدند.

وی کارخانه‌های کبریت توکلی و ممتاز را اولین و دومین کارخانه کبریت در ایران نام برد، گفت: سومین کارخانه کبریت سازی به نام سه ستاره (سعادت) زنجان در سال 1319 در زنجان ساخته شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری زنجان افزود: این کارخانه ابتدا در بخش شمالی شهر و در کنار مسیر دروازه رشت احداث شده و به مرور زمان در بافت شهر زنجان قرار گرفته است.