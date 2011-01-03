والیبال کاشان پول ندارد اما مبارزه طلب است/ "علی دایی" سمبل تیمم است

مصطفی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ریشه دار بودن تیم باریج اسانس کاشان اظهار داشت: این تیم کار خود را از مرحله صفر و از لیگ دسته دوم آغاز کرد. ما یک برنامه پنج ساله برای باریج اسانس داشتیم و به طور دقیق در سال پنجم فعالیت سهمیه لیگ برتر را گرفتیم.

وی با اشاره به مقدماتی که برای حضور این تیم در رقابت‎های لیگ برتر فراهم شد، ادامه داد: پول زیادی نداشتیم اما اعتقادم به این موضوع بود که با داشتن فاکتوری مانند هماهنگی هم می‎توان درصدی از موفقیت‎ها را به خود اختصاص داد. به همین دلیل و با وجود نداشتن بودجه خیلی زود تمرینات‎مان را برای لیگ برتر آغاز کردیم. شاید اولین تیمی بودیم که شروع به تمرین کردیم.

سرمربی تیم والیبال باریج اسانس کاشان تصریح کرد: شکل گیری روحیه مبارزه طلبی در تیم یکی از اهداف بود. همیشه "علی دایی" را به عنوان یک سمبل برای بازیکنانم مثال می‎زنم. چون اعتقاد دارم انگیزه او باعث "دایی" شدنش شد. وگرنه خیلی از فوتبالیست‏ها باتکنیک‎تر ازعلی دایی بودند.

* باریج اسانس کاشان طی 5 هفته گذشته تیم‎های بزرگی مانند سایپا و داماش را شکست داده است. پیروزی مقابل دانشگاه آزاد هم قابل توجه بود. به نظر خودتان رقم خوردن این نتایج به دلیل ویژگی‌های برتر بازیکنان‌تان بود یا شرایط نه چندان مناسب حریفان؟

شجاعی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: نه ضعف حریفان را قبول دارم و نه پیروزی های‎مان را به حساب شانس می‎گذارم. چون اگر اینطور بود فقط یک بار شانس با ما یار می‎شد یا اینکه یکی از مدعیان ضعیف ظاهر می‎شد.

وی تاکید کرد: پیش از دیدار با سایپا گفته بودم اگر بازیکنان 70 درصد برنامه‎ها را اجرا کنند، پیروز خواهند شد که اینگونه هم شد. در مورد دیدار با داماش هم پیش بینی برد را داشتم که در کسب آن موفق هم شدیم. پس پیروزی‎های ما شانسی نبود.

سرمربی تیم والیبال باریج اسانس کاشان ضمن اشاره به اینکه تیمش ستاره‎ای در اختیار ندارد، اظهارداشت: در مقابل تیم یکدست و متحدی دارم. سعی مان این است که به روندمان ادامه دهیم اگرچه میان بازیکنان ذخیره و اصلی تیم فاصله زیادی است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم باریج اسانس کاشان در پایان 5 هفته از برگزاری مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎‎های کشور در رده دوم گروه "الف" قرار دارد.