به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "پرندگان" اثر "آلفرد هیچکاک" را به یاد می آورید؟ اکنون به نظر می رسد که در یک شهر کوچک به نام "بیب" در آرکانزاس آمریکا کابوس هیچکاک به واقعیت تبدیل شده است.

در این پدیده عجیب که از آخرین روز سال 2010 آغاز شده است پرندگان سیاه به طور غیرقابل توضیحی می میرند و همچون بارانی بر سر شهروندان این شهر کوچک فرو می ریزند.

مقامات این شهر هنوز هیچ توضیح رسمی در این مورد ارائه نکرده اند و تنها اظهار داشته اند که از کارشناسان حیات وحش خواسته اند که پرندگان و علت مرگ آنها را بررسی کرده و تا عصر دوشنبه 3 ژانویه نتیجه را اعلام کنند.

تاکنون بیش از هزار پرنده سیاه مرده در فضایی به وسعت بیش از دو کیلومتر بر روی این شهر فرو افتاده اند.

براساس گزارش نیویورک دیلی نیوز، بعضی از دانشمندان این فرضیه را مطرح کرده اند که این پرندگان از یک بارش شدید تگرگ آسیب دیده اند.

این درحالی است که برخی دیگر معتقدند این پرندگان در میان نمایشهای آتش بازی گیر افتاده و مرده اند.

فیلم پرندگان محصول 1963 در ژانر وحشت اثر کارگردان نامی جهان، آلفرد هیچکاک است. این فیلم برپایه رمانی با همین نام اثر "دافنه دو موریه" است.

داستان فیلم، در خلیج بودگا در کالیفرنیا رخ می دهد. در این منطقه به طور ناگهانی و به دلایل غیرقابل توضیحی، گروهی از پرندگان سیاه به ساکنان شهر حمله می کنند.

پرندگان سیاه مرده که از آسمان به زمین می افتند

ماموران بهداشت مشغول جمع آوری پرندگان مرده از روی زمین هستند

تحقق کابوس آلفرد هیچکاک