اصالت در تفکر ناشی از عقلانیت است

دکتر بهمن نامور مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تفکر اصیل گفت: اصالت در تفکر در حقیقت از خود تفکر می‎آید یعنی عقلانیت می‏تواند اصالت خود تفکر باشد . بله اصالت در تفکر از عقلانیت ناشی می‏شود .

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در مورد نیاز ما به تفکر اصیل نیز اظهار داشت: نه ما بلکه همه جوامع به تفکر اصیل نیاز دارند چرا که انسان موجودی است که فکر می‎کند و تفکر موجب تمایز انسان با غیرانسان وهم تمایز انسان با انسان دیگر است.

وی گفت: بنابراین همه انسانها به تفکر نیاز دارند یعنی انسان یا جامعه‏ای که تفکر نکند در سطح عالی خود نتوانسته است ظاهر و متبلور بشود. انسان خود را در تفکر متبلور می‎کند. بنابراین همه جوامع و انسانها نیازمند تفکر اصیل هستند بویژه جامعه ما که صاحب تفکر است، چرا که همواره از جوامع متفکر و صاحب اندیشه جامعه جهانی بوده‏ایم.

محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه ادبیات در مورد شرایط رشد تفکر اصیل در جامعه ما نسبت به چند دهه قبل نیز گفت: نیاز به تفکر اصیل در جامعه ما امروز به مراتب بیشتر از قبل احساس می‎شود اما اینکه شرایط رشد تفکر اصیل در جامعه فراهم است یا خیر باید در آن تأمل بیشتری کرد زیرا فقط این نیاز نیست که می‏تواند موجب تفکر شود بلکه تفکر در یک شرایط ویژه ایجاد و تولید می‏شود از جمله در شرایط احترام به تفکر و متفکرین و آماده کردن شرایط تفکر برای متفکرین .

نامور مطلق یادآور شد: معتقدم حلقه‏های تفکر و آن نوع تفکر و احترام به تفکر و متفکرین هنوز در شرایط ایده‏آل خود قرار نگرفته‏اند و ما هنوز در جامعه آن طور که باید از تفکر بهره نبرده‎ایم و آن را مورد استفاده قرار نمی‏دهیم.