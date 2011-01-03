اصالت در تفکر ناشی از عقلانیت است

دکتر بهمن نامور مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تفکر اصیل گفت: اصالت در تفکر در حقیقت از خود تفکر میآید یعنی عقلانیت میتواند اصالت خود تفکر باشد . بله اصالت در تفکر از عقلانیت ناشی میشود .
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در مورد نیاز ما به تفکر اصیل نیز اظهار داشت: نه ما بلکه همه جوامع به تفکر اصیل نیاز دارند چرا که انسان موجودی است که فکر میکند و تفکر موجب تمایز انسان با غیرانسان وهم تمایز انسان با انسان دیگر است.
وی گفت: بنابراین همه انسانها به تفکر نیاز دارند یعنی انسان یا جامعهای که تفکر نکند در سطح عالی خود نتوانسته است ظاهر و متبلور بشود. انسان خود را در تفکر متبلور میکند. بنابراین همه جوامع و انسانها نیازمند تفکر اصیل هستند بویژه جامعه ما که صاحب تفکر است، چرا که همواره از جوامع متفکر و صاحب اندیشه جامعه جهانی بودهایم.
محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه ادبیات در مورد شرایط رشد تفکر اصیل در جامعه ما نسبت به چند دهه قبل نیز گفت: نیاز به تفکر اصیل در جامعه ما امروز به مراتب بیشتر از قبل احساس میشود اما اینکه شرایط رشد تفکر اصیل در جامعه فراهم است یا خیر باید در آن تأمل بیشتری کرد زیرا فقط این نیاز نیست که میتواند موجب تفکر شود بلکه تفکر در یک شرایط ویژه ایجاد و تولید میشود از جمله در شرایط احترام به تفکر و متفکرین و آماده کردن شرایط تفکر برای متفکرین .
نامور مطلق یادآور شد: معتقدم حلقههای تفکر و آن نوع تفکر و احترام به تفکر و متفکرین هنوز در شرایط ایدهآل خود قرار نگرفتهاند و ما هنوز در جامعه آن طور که باید از تفکر بهره نبردهایم و آن را مورد استفاده قرار نمیدهیم.
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