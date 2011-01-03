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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۴۰

شاخص‎های تفکر اصیل -14/

اصالت در تفکر ناشی از عقلانیت است

اصالت در تفکر ناشی از عقلانیت است

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه اصالت در تفکر از عقلانیت ناشی می‏شود، گفت: تفکری که بر اساس عقلانیت استوار شده باشد دارای اصالت است.

دکتر بهمن نامور مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تفکر اصیل گفت: اصالت در تفکر در حقیقت از خود تفکر می‎آید یعنی عقلانیت می‏تواند اصالت خود تفکر باشد . بله اصالت در تفکر از عقلانیت ناشی می‏شود .

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در مورد نیاز ما به تفکر اصیل نیز اظهار داشت: نه ما بلکه همه جوامع به تفکر اصیل نیاز دارند چرا که انسان موجودی است که فکر می‎کند و تفکر موجب تمایز انسان با غیرانسان وهم تمایز انسان با انسان دیگر است. 

وی گفت: بنابراین همه انسانها به تفکر نیاز دارند یعنی انسان یا جامعه‏ای که تفکر نکند در سطح عالی خود نتوانسته است ظاهر و متبلور بشود. انسان خود را در تفکر متبلور می‎کند. بنابراین همه جوامع و انسانها نیازمند تفکر اصیل هستند بویژه جامعه ما که صاحب تفکر است، چرا که همواره از جوامع متفکر و صاحب اندیشه جامعه جهانی بوده‏ایم.

محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه ادبیات در مورد شرایط رشد تفکر اصیل در جامعه ما نسبت به چند دهه قبل نیز گفت: نیاز به تفکر اصیل در جامعه ما امروز به مراتب بیشتر از قبل احساس می‎شود اما اینکه شرایط رشد تفکر اصیل در جامعه فراهم است یا خیر باید در آن تأمل بیشتری کرد زیرا فقط این نیاز نیست که می‏تواند موجب تفکر شود بلکه تفکر در یک شرایط ویژه ایجاد و تولید می‏شود از جمله در شرایط احترام به تفکر و متفکرین و آماده کردن شرایط تفکر برای متفکرین .

نامور مطلق یادآور شد: معتقدم حلقه‏های تفکر و آن نوع تفکر و احترام به تفکر و متفکرین هنوز در شرایط ایده‏آل خود قرار نگرفته‏اند و ما هنوز در جامعه آن طور که باید از تفکر بهره نبرده‎ایم و آن را مورد استفاده قرار نمی‏دهیم.

کد مطلب 1223693

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