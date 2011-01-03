مصرف حاملهای سوخت به 1.2 لیتر میلیون افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی اصغر توفیقی صبح دوشنبه در جلسه کمیته حمل و نقل و سوخت آذربایجان غربی با اشاره به روند کاهش 12 درصدی میزان مصرف فرآوردهای نفتی در آذربایجان غربی، افزود: این در حالی است که مصرف حاملهای سوختی در استان با 10 درصد رشد از یک میلیون و 122 هزار لیتر به یک میلیون و 247 هزار لیتر افزایش یافته است.

وی در ادامه بیان داشت: در این مدت مصرف نفت و گاز از یک میلیون و 648 هزار لیتر به یک میلیون و 410 هزار لیتر و نفت سفید نیز از دو میلیون و هشت هزار لیتر به 489 هزار لیتر کاهش یافته است.

جابجایی سالانه 15 میلیون مسافر و هشت میلیون تن کالا در آذربایجان غربی

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه سالانه 15 میلیون مسافر و بیش از هشت میلیون تن انواع کالا از استان به سایر نقاط کشور و بازارهای منطقه توسط ناوگان حمل و نقل برون شهری استان جابجا می شود، گفت: با تمهیداتی که در کمیته حمل و نقل و سوخت استان اتخاذ شد این بخش بدون هیچ مشکلی در ارائه خدمات فعال است.

بابک طالبی افزود: در بررسی ها میزان تاثیر گذاری افزایش قیمت سوخت بر روند حمل و نقل 10 کالای اساسی استان مطالعه شده و اقدامات لازم در این خصوص نیز در دست اجرا است.