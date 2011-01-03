به گزارش خبرگزاری مهر، مراحل فنی فیلم تلویزیونی "تصادف ممنوع" سه شنبه هفته جاری به پایان می رسد و این تله فیلم در اولین فرصت روانه آنتن شبکه اول سیما خواهد شد. در حال حاضر افشین عزیزی مشغول ساخت موسیقی است و امیر شیبان خاقانی نیز مراحل پایانی تدوین و صداگذاری را انجام می دهد.

طبق برنامه ریزی ها بعد از پخش این تله فیلم از تلویزیون گروه تولید، آن را از طریق شبکه نمایش خانگی عرضه خواهند کرد.

رامین ناصرنصیر، حدیث فولادوند، رامبد شکرآبی، نعیمه نظام دوست، هایده حائری، فرید قبادی، توفان مهردادیان، جمشید صفری، فرامرز روشنایی، جمال خلیلی، نازنین میلانی، بهروز پیروزیان، سعید کریمی، آرزو ابی زاده، محمود شاملو، مهدی راشدی ودانیال نوروش بازیگران این تله فیلم هستند.

"تصادف ممنوع" داستان رامین، تارا و غلام را روایت می کند که به خاطر تخلفات رانندگی به دادگاه احضار شده و گواهینامه شان باطل می شود. آنان مجبور می شوند تا در کلاس های مختلف آموزشی شرکت کنند. این کلاس ها زمینه ساز آشنایی این افراد با هم و اتفاقات بعدی می شود تا اینکه... .

سایر عوامل این تله فیلم عبارتند از: نویسنده: آسا سالیانی، مدیر تصویربرداری: هادی شلالوند، طراح گریم: کوروش علیزاده، طراح صحنه و لباس: کیوان ذوالفقاری، صدابردار: امیر حاتمی، عکاس: فرانک سبحانی، تهیه کننده: ابوالفضل بانی، به سفارش معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک راهور.