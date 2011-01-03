برنامه نشستهای علمی پژوهشگاه علوم انسانی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مجموعه نشستهای علمی رسانه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دکتر محسن بنی هاشمی روز 19 دی ماه در نشست روانشناسی رسانه سخنرانی می‌کند.

دکتر علی اکبر فرهنگی موضوع مدیریت استراتژیک در رسانه را روز 26 دی ماه و دکتر غلامرضا آذری موضوع سیر نوین مکاتب و نظریه ها در تاریخ ارتباط جمعی : رویکردی تبیینی به سیر مطالعات نظام مند 1930- 2008 را روز 3 بهمن ماه ارائه می کند.

گونه شناسی فیلم در تلویزیون و سینما از سوی دکتر مسعود اوحدی در روز 10 بهمن ماه و موضوع من اینترنتی: هویت انسانی در فضای مجازی از سوی دکتر محمد اخگری در 17 بهمن ماه بررسی می شوند.

دکتر مجید توسلی جامعه شناسی سیاسی و رسانه را 24 بهمن ماه و دکتر عبدالله گیویان موضوع مطالعات کیفی در فضای مجازی را اول اسفند ماه ارائه می کنند.

نقش رسانه ها در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه موضوع سخنرانی دکتر محمد رضا هشیری در این سلسله نشستها خواهد بود که روز 8 اسفندماه ارائه می شود و روز 15 اسفند دکتر حسن خجسته آخرین سخنرانی این سلسله نشستها را با عنوان مناسک سازی: شیوه ای برای تبلیغ امور دینی در رسانه ارائه خواهد کرد.

حضور در این نشستها که در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان 64 برگزار می شود برای علاقمندان آزاد است.

