خصوصی سازی مشکل اتوبوسهای مشهد را کاهش نداد/ تندروها روی خط گرانی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، اولین مرحله خصوصی سازی، سال گذشته با واگذاری برخی از خطوط فعال اتوبوسرانی مشهد به شرکتهای متقاضی انجام شد و با این اقدام هزینه کرایه اتوبوس 50 درصد افزایش یافت.

اکنون در دومین مرحله، بخش دیگری از خطوط اتوبوسرانی قرار است به بخش خصوصی واگذار شود.

واگذاری اتوبوس ها به بخش خصوصی از یک سو و افزایش نرخ کرایه اتوبوس ها به رغم اعلام مسئولان مبنی بر عدم افزایش کرایه ها از سوی دیگر بر مشکلات خدمات رسانی نامناسب افزوده است و این عوامل در کنار هم موجب گلایه شهروندان مشهدی شده است.

مردم معتقدند خصوصی سازی اتوبوسرانی دستاورد جالب توجهی برای مسافران نداشته است.

کمبود اتوبوس اصلی ترین مشکل اتوبوسرانی مشهد است

یکی از شهروندان مشهدی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: کمبود اتوبوس مشکل اساسی ناوگان اتوبوسرانی مشهد است و در واقع باید برای این معضل چاره اندیشی شود.

رضا پرویز پور عنوان کرد: با خصوصی سازی اتوبوسرانی، مردم انتظار بهبود خدمات را داشته اند اما اکنون این انتظار محقق نشده است.

وی با اشاره به شلوغی بیش از حد اتوبوس ها افزود: شلوغی، اتلاف وقت مردم در ایستگاه ها و افزایش هزینه ها از جمله مشکلات مردم است.

خصوصی سازی باید بهبود خدمات رسانی به مسافران را به همراه داشته باشد

پرویز پور ادامه داد: هیچ کس مخالف خصوصی سازی نیست اما این موضوع باید بهبود خدمات به مسافران را همراه داشته باشد.

خلیل رسولی یکی دیگر از شهروندان مشهدی در این باره اظهار داشت: آنچه که مردم مشهد با آن مواجه بوده اند، افزایش قیمت خدمات و تغییر رنگ اتوبوس ها بوده در حالی که بسیاری از مشکلات قدیمی اتوبوسرانی همچنان پا برجا است.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ادامه داد: با اجرای این قانون مسئولان گفته بودند نرخ خدمات اتوبوسرانی تغییری نمی کند، اما مسافران خطوط خصوصی سازی شده باید 50 درصد بیشتر نسبت به گذشته هزینه پرداخت کنند.

مسیر اتوبوسها کوتاه تر و هزینه مسافران بیشتر شده است

این شهروند با اشاره به گلایه های گسترده مردم از تغییر خطوط گفت: از مهر ماه امسال شهروندان شاهد کوتاه شدن مسیر بسیاری از اتوبوس ها بودند به طوری که در حال حاضر برای طی همان مسیرها باید دو تا سه اتوبوس سوار شویم.

وی عنوان کرد: به همین دلیل شهروندان از مهرماه برای مسیرهایی که قبلا با یک بلیت 50 تومانی طی می شد، اکنون باید دو تا سه بلیت هزینه کنند.

رسولی در عین حال از زحمات رانندگان اتوبوس ها تقدیر کرد و ادامه داد: ناوگان اتوبوسرانی مشهد در حد یک کلانشهر نیست و مسئولان باید برای افزایش اتوبوس ها با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی چاره اندیشی کنند.

وی خاطرنشان کرد: خصوصی سازی یک اقدام مفید است اما این موضوع نباید هزینه مردم را افزایش دهد.

خبرها حاکی از آن است که تاکنون برای خصوصی سازی ناوگان اتوبوسرانی شهرداری مشهد، 30 درصد ناوگان واگذار شده است.

60 درصد ناوگان اتوبوس رانی مشهد به بخش خصوصی واگذار می شود

قائم مقام سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد در این باره اظهار داشت: بر اساس مصوبه دولت مقرر شده است تا 60 درصد ناوگان اتوبوسرانی شهرها به بخش خصوصی واگذار شود.

مهدی خجسته با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها و افزایش قیمت سوخت افزود: پرداخت یارانه ‌به ناوگان حمل و نقل عمومی شهرها منوط به خصوصی شدن ناوگان حمل و نقل عمومی است.

وی ادامه داد: از سال گذشته تاکنون حدود 500 دستگاه اتوبوس به بخش خصوصی واگذار شده که از این تعداد 33 دستگاه اتوبوس مربوط به خطوط تندرو بوده است.

خجسته مبلغ کرایه این خطوط را 100 تومان اعلام و خاطرنشان کرد: این اتوبوس ها بلیتی نیستند.

وی ادامه داد: مسیر بیشتر این اتوبوس ها طولانی بوده و حتی در برخی موارد تا 17 کیلومتر هم می رسد.

70 دستگاه اتوبوس مگاترانس به ناوگان اتوبوس رانی مشهد افزوده می شود

خجسته با بیان اینکه از هفته آینده 70 دستگاه اتوبوس مگاترانس سه محوره به ناوگان اتوبوسرانی مشهد افزوده می ‌شود، خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود ‌اتوبوس‌، شهرداری قراردادی را برای خرید اتوبوسهای سه محوره مگاترانس منعقد کرده است.

البته برخی خدمات سازمان اتوبوسرانی مشهد را نمی توان نادیده گرفت که از جمله می توان به راه اندازی سامانه اتوبوس های تندرو در مشهد اشاره کرد.

این سامانه که با استقبال شهروندان مواجه شده با کاهش ایستگاه های میانی، سرعت سرویس دهی به مسافران را افزایش قابل توجهی داده است.

کارشناسان معتقدند گسترش اتوبوس های تندرو در مشهد می تواند نقش چشمگیری در گسترش فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی داشته باشد.

به گفته مسئولان اتوبوسرانی مشهد، در حال حاضر دو هزار دستگاه اتوبوس درون شهری در سطح شهر مشهد تردد دارند.

به هر ترتیب شهر مشهد به عنوان یکی از بزرگترین کلانشهرها در سطح کشور مطرح است و به تبع خدمات رسانی به ویژه در بخش شهری باید از هر لحاظ سرآمد باشد تا علاوه بر شهروندان مشهدی، زائران نیز به راحتی بتوانند از خطوط آن بهره مند شود.

گرانی نرخ بلیت ها و کرایه ها، استفاده از اتوبوسهای فرسوده در برخی خطوط، خدمات رسانی نامناسب، معطلی بسیار در ایستگاه ها، کمبود اتوبوس در برخی خطوط و .... از جمله مواردی هستند که مردم مشهد در استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی با آن دست و پنجه نرم می کنند.