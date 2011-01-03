تاسیس پایگاه های هوایی در افغانستان؛ نمونه ای دیگر از جنگ طلبی آمریکا

در پی انتقاد "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا از عملکرد نیروی هوایی این کشور در جنگ افغانستان و درخواست وی برای اعزام تعداد بیشتری از جنگنده های ویژه شناسایی به این کشور، گزارشهایی درباره اعزام هواپیماهای بدون سرنشین شناسایی جدید به افغانستان منتشر می شود.

در همین حال روزنامه واشنگتن پست روز گذشته در مطلبی از اعزام هواپیماهای بدون سرنشین شناسایی آمریکا به افغانستان به منظور نظارت بر عملیاتهای بسیار گسترده تر در این کشور خبر داد.

سیستم نظارت هوایی جدید آمریکا "گورگن استیر" نامیده می شود و تصاویر ویدئویی زنده را از نقل و انتقالات در تمام افغانستان نمایش می دهد. این سیستم شامل 9 دوربین ویدئویی است که بر هواپیماهای کنترل از راه دور سوار شده است و می تواند بیش از 65 تصاویر زنده را برای نیروهای زمینی یا تحلیلگران نمایش دهد تا عملیات های دشمن را ارزیابی کنند.

از سوی دیگر همزمان با انتشار گزارشها درباره اعزام هواپیماهای بدون سرنشین جدید شناسایی به افغانستان و هزینه 100 میلیون دلاری آمریکا برای توسعه پایگاه های هوایی خود در این کشور تا سال 2011 و موافقت کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان و سنا با درخواست هزینه اضافی 1.3 میلیارد دلاری برای ساخت تاسیسات نظامی در افغانستان، کارشناسان نظامی استفاده از این هواپیماها را با هدف گسترش عملیاتهای جاسوسی و تجسس می دانند و در این بین سناتورهای جمهوریخواه بر تاسیس پایگاه های هوایی دائمی در این کشور تاکید دارند.

در این بین "لیندسی گراهام" سناتور بانفوذ جمهوریخواهان در گفتگو با شبکه خبری "ان بی سی" گفت : از دولت "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا می خواهم تا به تاسیس پایگاه های نظامی دائمی در افغانستان بیندیشد.

وی افزود: آمریکا نیازمند داشتن پایگاه های هوایی دائمی در افغانستان است که نه تنها پناهگاه های القاعده و طالبان را در داخل این کشور مورد هدف قرار دهد، بلکه همچنین پناهگاهی امن در پاکستان برای مدتهای طولانی است.

لیندسی گراهام گفت : پایگاه های هوایی را در سراسر جهان داریم. تاسیس دو پایگاه هوایی در افغانستان، به نیروهای امنیتی این کشور این اجازه را می دهد تا برای همیشه علیه طالبان فعالیت کنند. همچنین این پایگاه ها سیگنالی را برای پاکستان ارسال می کند و اینکه طالبان هرگز به افغانستان بازنمی گردد که همین موضوع می تواند باعث تغییر رفتار آنها شود.

بدون شک اعزام هواپیماهای بدون سرنشین جدید شناسایی به افغانستان و درخواستها برای گسترش پایگاه های هوایی در این کشور بدین معناست که ایالات متحده در پی خروج از افغانستان نیست و تنها شعار عقب نشینی نیروهای خود را در سال 2011 و واگذاری مسئولیت برقراری امنیت به نیروهای افغانی را تحت فشار مخالفین جنگ سر می دهد.

از سوی دیگر با وجود اختصاص هزینه 5.3 میلیارد دلاری برای ساخت تاسیسات نظامی ارتش افغانستان و پلیس ملی، بیشتر این تاسیسات ظرف مدت سه تا چهار سال آینده ساخته خواهند شد و افغانی ها حق استفاده از این پایگاه ها را ندارند که همین موضوع نشان می دهد آمریکا تنها به اهداف جنگ طالبانه خود و حضور طولانی مدت در این کشور جنگ زده می اندیشد.

البته با نگاهی به رویدادهای اخیر در افغانستان می توان دریافت که از زمان انتصاب "دیوید پتریوس" به عنوان فرمانده جدید نیروهای ائتلاف در افغانستان تنها شاهد گسترش حملات طالبان و افزایش کشته شدن غیرنظامیان هستیم که این موارد موید حضور طولانی مدت آمریکا در افغانستان است و عقب نشینی در سال 2011 به معنای پایان نظامی گری نیست.