6 میلیارد ریال برای فراغت دانش آموزان گلستان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منصور عتیقی صبح دوشنبه در جلسه معاونان پرورشی و تربیت بدنی شهرستانهای استان در آق قلا، از اختصاص 731 میلیون تومان اعتبار دربخش نماز، قرآن وعترت ازابتدای سال جاری درمدارس استان گلستان خبر داد.

وی اظهار داشت: باتوجه به اهمیت این بخش تاپایان ماه جاری نیز750 میلیون تومان اعتبار در مدارس استان توزیع خواهد شد که دربخش نماز، قرآن وعترت هزینه خواهد شد.



وی ضمن تاکید بر تلاش جمعی عزیزان از معاونان پرورشی وتریت بدنی شهرستانها در مسیر تربیت صحیح دانش آموزان و موفقیت طرح وبرنامه های پرورشی و ورزشی مرتبط با دانش آموزان تشکر و قدردانی کرد.



درادامه جلسه هریک از معاونان پرورشی وتربیت بدنی شهرستانها استان گزارش مختصری ازطرح ها وبرنامه ها اجرا شده ودرحال اجرای شهرستان محل خدمت خود ارائه کردند.