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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۱

هیئت تجاری و بازاریابی زنجان به عراق اعزام می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توسعه صادرات استان زنجان گفت: هیئت تجاری و بازاریابی استان زنجان با حضور مدیران ارشد این استان به سلیمانیه و اربیل عراق اعزام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، بهروز ضرغام صبح دوشنبه افزود: اعزام این هیئت تجاری و بازاریابی در راستای اعتلا بخشیدن به بازارهای صادراتی استان زنجان و با اخذ مجوز از سازمان بازرگانی این استان صورت می گیرد.

وی تعداد اعضای هیئت تجاری و بازاریابی اعزامی استان زنجان را 20 نفر عنوان کرد و ادامه داد: اعضای این هیئت از 22 تا 26 بهمن ماه سال جاری از شهر های سلیمانیه و اربیل کشور عراق بازدید خواهند کرد.

ضرغام، برنامه های سفر هیئت تجاری و بازاریابی استان زنجان شامل بازدید از مراکز عمده فروشی و خرده فروشی، برگزاری جلسات با اتاق های بازگانی، تجار و بازگانان، فعالان بخش های عمران و انبوه سازان مسکن و سرمایه گذاران عراقی عنوان کرد.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه صادرات استان زنجان ابراز امیدواری کرد که اعزام هیئت تجاری و بازاریابی این استان به عراق نتایج خوبی به همراه داشته باشد.
 
 

کد مطلب 1223708

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