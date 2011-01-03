هیئت تجاری و بازاریابی زنجان به عراق اعزام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، بهروز ضرغام صبح دوشنبه افزود: اعزام این هیئت تجاری و بازاریابی در راستای اعتلا بخشیدن به بازارهای صادراتی استان زنجان و با اخذ مجوز از سازمان بازرگانی این استان صورت می گیرد.

وی تعداد اعضای هیئت تجاری و بازاریابی اعزامی استان زنجان را 20 نفر عنوان کرد و ادامه داد: اعضای این هیئت از 22 تا 26 بهمن ماه سال جاری از شهر های سلیمانیه و اربیل کشور عراق بازدید خواهند کرد.

ضرغام، برنامه های سفر هیئت تجاری و بازاریابی استان زنجان شامل بازدید از مراکز عمده فروشی و خرده فروشی، برگزاری جلسات با اتاق های بازگانی، تجار و بازگانان، فعالان بخش های عمران و انبوه سازان مسکن و سرمایه گذاران عراقی عنوان کرد.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه صادرات استان زنجان ابراز امیدواری کرد که اعزام هیئت تجاری و بازاریابی این استان به عراق نتایج خوبی به همراه داشته باشد.



