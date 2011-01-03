اعطای نشان سر به" گس" یک دهن کجی آشکار به ملت ایران است

علی مطهری نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به اعطای نشان "سر" به سایمون گس سفیر انگلیس در تهران گفت: این اقدام دولت انگلیس در حقیقت یک دهن کجی آشکار به ملت ایران با توجه به وقایع قبلی محسوب می شود.

وی افزود: سابقه سفیر انگلیس در تهران و اقدامات وی در خصوص این مساله کاملا روشن و واضح است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت خارجه باید تدابیر مناسب را در مورد این مسئله و برخورد مناسب در خصوص چنین مساله ای را اتخاذ کند.

مطهری نسبت به پایان این گونه برخوردها با تصویب طرح کاهش روابط با انگلیس ابراز امیدواری کرد.