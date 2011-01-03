موافقت دولت با لغو روادید یک ماهه بین ایران و دو کشور کامبوج و مالاوی

به گزارش خبرگزاری مهر هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه با برقراری مقررات لغو روادید یک ماهه برای دارندگان گذرنامه سیاسی و خدمت بین ایران و دو کشور کامبوج و مالاوی به شرط عمل متقابل موافقت کرد.
با تصویب دولت برقراری مقررات لغو روادید یک ماهه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت بین ایران و دو کشور کامبوج و مالاوی به شرط عمل متقابل مجاز شد.
این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دستگاهای ذی ربط ابلاغ شده است.
هیئت دولت در راستای گسترش مناسبات ایران با سایر کشورها و نشان دادن حسن نیت در روابط ایران و دو کشور کامبوج و مالاوی با برقراری مقررات لغو روادید سی روزه بین دو کشور موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه با برقراری مقررات لغو روادید یک ماهه برای دارندگان گذرنامه سیاسی و خدمت بین ایران و دو کشور کامبوج و مالاوی به شرط عمل متقابل موافقت کرد.
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