موافقت دولت با لغو روادید یک ماهه بین ایران و دو کشور کامبوج و مالاوی

به گزارش خبرگزاری مهر هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه با برقراری مقررات لغو روادید یک ماهه برای دارندگان گذرنامه سیاسی و خدمت بین ایران و دو کشور کامبوج و مالاوی به شرط عمل متقابل موافقت کرد.



با تصویب دولت برقراری مقررات لغو روادید یک ماهه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت بین ایران و دو کشور کامبوج و مالاوی به شرط عمل متقابل مجاز شد.



این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دستگاهای ذی ربط ابلاغ شده است.

