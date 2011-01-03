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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶

کودکان زنجانی چله نشینی با قرآن را آغاز کردند

زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول آموزش واحد خردسالان جامعة القرآن کریم زنجان گفت: 123 نفر از کودکان قرآن آموز جامعة القرآن کریم زنجان طی مراسمی در تکیه بیت العباس زنجان، چله نشینی با قرآن را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ژاله رفعتی صبح دوشنبه در مراسم  آغاز این طرح افزود: این قرآن آموزان به مدت 40 روز و روزانه 15 صفحه از قرآن را تلاوت و آن را ختم خواهند کرد.
 
وی ادامه داد: هدف از این چله نشینی با قرآن، ایجاد و تقویت معنویت در خانواده ها در سایه آموزه های این کتاب آسمانی، وارد کردن قرآن به درون خانواده ها، عادت دادن خردسالان به قرائت قرآن و آشنایی قرآن آموزان با تمام واژه های این کتاب مقدس است.
 
رفعتی افزود: کمک به تقویت روحیه اعتماد به نفس قرآن آموزان و رفع اشکالات آنان در روخوانی و روانخوانی، از دیگر اهدافی است که در این چله نشینی دنبال می شود.
 
وی با بیان اینکه قرار نیست کودکان فقط در این 40 روز با قرآن مأنوس باشند، اظهار کرد: این چله نشینی تنها سرآغاز و شروعی برای انس کودکان و خانواده های آنان با قرآن است تا از این طریق همواره از وسوسه های شیطان و آسیب های اجتماعی مصون بمانند.
 
مسئول آموزش واحد خردسالان جامعة القرآن کریم زنجان پس از تشریح نحوه اجرای برنامه ختم قرآن در 40 روز، گفت: کودکانی که در این برنامه موفق شوند، در مراسم اختتامیه، گواهینامه ختم قرآن دریافت می کنند.
 
وی با بیان اینکه اولیا باید با تشویق های کلامی، کودکان را به تلاوت قرآن تشویق کنند، اظهار داشت: در این خصوص هرگز نباید به اهرم فشار، رشوه یا تنبیه متوسل شد.
کد مطلب 1223714

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