دیدار کفاشیان و نکونام با رئیس سازمان/ سعیدلو: تیم ملی نمره 20 دیگری بیاورد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در آستانه رقابت های فوتبال جام ملت های آسیا برگزار شد دکتر سعیدلو با اظهار با ابراز امیدواری و موفقیت برای تیم ملی فوتبال کشورمان در رقابت های فوتبال جام ملت های آسیا گفت: حضور شایسته تیم ملی ایران توام با اخلاق و رفتار شایسته در جام ملت های آسیا می تواند یک موفقیت بزرگ باشد و شما اگر با تمام وجود در برابر رقبای خود بازی کنید از نگاه مردم ما قهرمان خواهید بود.

رئیس سازمان تربیت بدنی افزود: یقینا یک ورزشکار اگر بتواند مقامی کسب کند بیش از همه خود این شخص است که از بهره های معنوی آن برخوردار می شود و بالاترین درجه یک ورزشکار ابتدا پوشیدن پیراهن تیم ملی و سپس قهرمانی با این پیراهن مقدس است.

سعیدلو گفت: ما هم در سازمان تربیت بدنی به نمایندگی از دولت خدمتگذار در خدمت همه ورزشکاران و خصوصا اعضای تیم ملی فوتبال هستیم و با توجه به جذابیت هایی که پیروزی های فوتبال در عرصه جام ملت های آسیا خواهد داشت بابت موفقیت و پیروزری های شما جوایز ارزنده ایی نیز در نظر گرفته ایم و جدای آن حاضریم هر گونه کمکی که از دست ما ساخته است برای شما انجام دهیم.

معاون رئیس جمهور در پایان با روحیه دادن به جواد نکونام کاپیتان تیم ملی کشورمان اظهار امیدواری کرد که تیم ملی فوتبال در رقابت های فوتبال جام ملت های آسیا برای ورزش کشورمان نمره ۲۰ دیگری به ارمغان بیاورد.

پیش از سخنان سعیدلو علی کفاشیان رییس فدراسیون فوتبال و جواد نکونام کاپیتان تیم ملی گزارشی از اردوی 10 روزه قطر و همچنین شرایط کلی تیم ملی فوتبال برای حضور در جام ملت های آسیا را ارائه دادند.