به گزارش خبرنگار مهر، ریشه در اعماق اولین رمان حسن بیگی است که چاپ نخست آن در سال 72 از سوی انتشارات حوزه هنری منتشر شد سپس چاپ‌های دوم و سوم آن را انتشارات محراب قلم انجام داد و حال پس از گذشت 10 سال چاپ چهارم آن از سوی انتشارات ملک اعظم مشهد منتشر شده است.

این رمان یکی از آثار ادبیات دفاع مقدس است که در زمان خود نظر مساعد منتقدان و مخاطبان را جلب کرد و تاکنون جوایز ادبی متعددی را به خود اختصاص داده که از جمله آنها می‌توان به عنوان رمان برگزیده بیست سال ادبیات دفاع مقدس، رمان برگزیده بیست سال داستان‌نویسی انقلاب، برگزیده جشنواره معلمان اهل قلم اشاره کرد.

حسن بیگی درباره این کتاب معتقد است که شانس خوبی برای عرضه و فروش نداشته است و هیچ یک از دو ناشر قبلی کتاب نتوانستند در فروش این کتاب موفق باشند.

او همچنین امیدوار است انتشارات ملک اعظم بتواند این رمان را از محاق کم فروشی بیرون آورده و ارزشهای ستوده شده آن از سوی کارشناسان ادبیات داستانی را به خوانندگان بشناساند.

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