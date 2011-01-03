۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۲۸

معاون دانشگاه به مهر خبر داد:

نحوه پذیرش داوطلبان کنکور دکتری در تربیت معلم/ احتمال برگزاری آزمون کتبی

معاون آموزشی دانشگاه تربیت معلم گفت: این احتمال وجود دارد که برای پذیرش نهایی داوطلب دکتری از آزمون کتبی استفاده کنیم اما تا زمانی که آزمون سازمان سنجش برگزار نشود و کیفیت آزمون را بررسی نکنیم نمی توانیم راجع به پذیرش نهایی تصمیم گیری کنیم.

علیرضا محمودنیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر گروهی در دانشگاه تربیت معلم در خصوص پذیرش نهایی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز مستقل عمل می کند و هنوز تصمیم نهایی برای این منظور گرفته نشده است.

وی اظهار داشت: در دانشگاه تربیت معلم پس از اینکه سازمان سنجش قبول شدگان سه برابر ظرفیت آزمون سراسری را به ما اعلام کرد تصمیم می گیریم که از چه طریقی پذیرش نهایی را انجام دهیم در واقع باید دید آزمون سراسری که سازمان سنجش برگزار می کند با چه کیفیتی است.

معاون آموزشی دانشگاه تربیت معلم گفت: پس از این مرحله در دانشگاه طی نشستی تصمیم می گیریم که پذیرش نهایی بر اساس مصاحبه یا آزمون کتبی و یا سوابق داوطلب باشد.

