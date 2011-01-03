ازدواج آسان زمینه ساز رشد و تحول اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیما فردوسی صبح دوشنبه در همایش ازدواج در گرگان افزود: این همسانی از لحاظ اقتصادی، بینش فکری و ...است و در مرحله بعدی شاخص‌هایی چون اقتصاد، فرهنگ و آداب معاشرت و ... را باید در نظر گرفت.

وی اظهار داشت: ازدواج پیوندی است که بعد از آن انسان به نوعی تحول و رشد می‌رسد و انتخاب اولیه شرط بسیار مهم برای ازدواج است.



وی با بیان اینکه در جامعه امروز سن ازدواج برای دختران 21 سال و پسران 23 سال است افزود: تفاوت سنی پسر از دختر اصولا نباید از 10 سال بالاتر باشد و اگر پسرها چند سالی از دختر بزرگتر باشد بهتر است.



کارشناس مسایل خانواده، ازدواج از نظر تحصیلی را بدین صورت تشریح کرد: سطح تحصیلات بالاتر آقایان برای خانم‌ها از لحاظ اجتماعی موجب افتخار است و این موضوع در مورد آقایان صورت عکس پیدا می‌کند اما در رابطه با رشته تحصیلی این مسئله اهمیت زیادی ندارد.

وی گفت: سطح یکسان تحصیلات اهمیت بسزایی در ازدواج دارد بنابراین باید سعی کنیم در انتخاب خود با شخصی ازدواج کنیم که دارای هوش عاطفی و هیجانی یکسانی باشد.

وی تعریف هوش هیجانی را توانمندی درک احساسات خود و دیگران برشمرد و افزود: شخصیت‌یابی دختر و پسر از یکدیگر بسیار مهم است چون اصولا انسان‌ها به دو گروه درون‌گرا و برون‌گرا تقسیم می‌شوند که دختر و پسر در این مورد باید تشابه نسبی داشته باشند.

دکتر فردوسی‌پور کارشناس مسائل خانواده و ازدواج، شخصیت را مجموعه‌ای از عادات انسان‌ها دانست که چنانچه ثبات شخصیتی نداشته باشد در زندگی مشترک زناشویی دچار تعارف و نوسانات بسیاری می‌ شود، از جمله این اشخاص، افرادی هستند که شخصیت پارانوئید دارند اینگونه افراد در زندگی دچار سوء ظن و بدگمانی بی‌جا هستند.

وی راهکارهای انتخاب صحیح همسر را اولا کمک خانواده و تجربه کافی آنان در امر ازدواج دانست و افزود: سعی کنیم در ازدواج از جنبه‌های احساسی بپرهیزیم و تا آنجا که می‌توانیم و تا حد ممکن به این مسئله به صورت منطقی نگاه کنیم.