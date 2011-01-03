چراغ گردشگری خرم آباد رو به خاموشی است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی شامگاه یکشنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: تفکر شورایی ریشه قرآنی داشته و از پشتوانه محکم قانونی برخوردار است.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت تفکر شورایی، بیان داشت: در قانون اساسی جایگاه شوراهای اسلامی تبیین شده است ضمن اینکه همه عقلا اعتراف دارند که کار شورایی آثار و ثمرات زیادی به دنبال دارد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه شوراهای اسلامی یک نهاد مردمی در جهت خدمت به خود مردم است، افزود: خدمت شورای اسلامی چیزی جز دلسوزی، اظهار محبت به مردم و گره گشایی از کار مردم نیست که این موضوع یک امر بسیار مهم است.

شوراهای اسلامی وقت خود را بیهوده تلف نکنند

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه شوراها باید به سمت راه حل هایی برای گره گشایی کار مردم در زمینه های گردشگری، بهداشتی، رفاهی، اجتماعی و عمرانی باشند، تصریح کرد: باید مواظب بود که مبادا وقت شورای اسلامی صرف کارهایی شود که سودی در پی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه شورای اسلامی باید برای وقتش ارزش قائل باشد، ادامه داد: طرح ها و پیشنهادهایی را باید در شورای اسلامی تصویب کرد که آیندگان به آن افتخار کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: شورای اسلامی نباید روی مسائل جزئی و پیش پا افتاده وقت خود را صرف کند و جلسات شورا باید پربار باشد.

شوراهای اسلامی حافظ سرمایه شهری هستند

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر ضرورت حرکت شورای اسلامی به سمت برنامه ریزی های پخته به منظور توسعه عمران شهری، خاطر نشان کرد: تلاش برای حفظ سرمایه و دارایی کنونی شهر و افزودن به سرمایه شهری از ضروریات فعالیت شوراهای اسلامی است.

وی از شوراهای اسلامی به عنوان مدافعان مردم یاد کرد و بیان داشت: شوراهای اسلامی حافظ سرمایه شهری هستند و نباید اجازه دهند که سرمایه های شهر به تاراج برود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین بر ضرورت توسعه گردشگری و زیرساخت های آن در خرم آباد تاکید کرد و افزود: این موضوع مسئله ای است که در حال حاضر لرستان به آن نیاز دارد.

گردشگری در لرستان در حال از بین رفتن است

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه فعالیت در زمینه گردشگری را نباید تنها به گردن ادارات و دستگاههای اجرایی انداخت، عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر گردشگری، توقفگاه مسافرین و توریسم در لرستان دارد از بین می رود.

وی همچنین بر ضرورت توجه به زیباسازی شهر خرم آباد در راستای جذب گردشگران تاکید کرد و یادآور شد: خرم آباد نیاز به زیبایی دارد و باید خرم و آباد شود.

خرم آباد می تواند مهم ترین شهر توریستی کشور شود

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به فاصله خرم آباد تا رسیدن به وضعیت مطلوب، ادامه داد: شرایط محیطی و طبیعتی که خرم آباد دارد نیازمند کار کارشناسی است که در صورت سرمایه گذاری در این بخش ظرفیت های بی نظیری در این حوزه وجود دارد.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: اگر از سرمایه های بالقوه خرم آباد استفاده شود این شهر به بی نظیر ترین و مهم ترین شهر توریستی کشور تبدیل خواهد شد.

گردشگری، صنعت خاموش در مرکز لرستان

این سخنان نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز فرماندار خرم آباد از گردشگری به عنوان صنعت خاموش در مرکز لرستان یاد کرده بود.

حسن شریعت نژاد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تاکید بر اینکه هنوز از ظرفیتهای موجود در این بخش به اندازه کافی استفاده نشده است، اظهار داشت: صنعت گردشگری در شهرستان خرم آباد با ظرفیت عظیم اشتغالزایی در حال حاضر به عنوان یک صنعت خاموش محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید به این بخش توجه ویژه ای صورت گیرد، بیان داشت: باید با استفاده از این ظرفیت بخشی از مشکلات ناشی از بیکاری در این استان را رفع کنیم.

ضعف زیرساخت ها و آمار پایین ماندگاری گردشگران در خرم آباد

شریعت نژاد با اشاره به جاذبه های لرستان در زمینه گردشگری تاریخی و طبیعی، بیان داشت: وجود چشمه ها، جنگلها و مراتع، دریاچه ها و سراب های منحصر به فرد در بخش گردشگری طبیعی و وجود جاذبه های تاریخی از جمله پل ها، قلعه فلک الافلاک، تپه های باستانی و ... ظرفیت هایی است که باید به بهترین شکل از آنها در راستای جذب گردشگر استفاده شود.

فرماندار شهرستان خرم آباد تصریح کرد: ظرفیت گردشگری در استان لرستان و شهرستان خرم آباد 10 برابر وضعیت کنونی است.

وی با اشاره به آمار پایین ماندگاری گردشگران در این استان، یکی از دلایل این امر را نبود هتل های و مراکز اقامتی مناسب دانست و گفت: باید با حمایت از بخش خصوصی چند هتل مناسب در مرکز این استان به بهره برداری برسد تا عقب ماندگی ها در این زمینه جبران شود.

شهری که امروزه از آن به نام خرم‌آباد نام برده می شود از نخستین سکونت گاه های مردم ایران به شمار می‌رود. آبشارهای زیبا، سرابها، دریاچه کیو، پارکهای جنگلی، آبسرده، بیدهل، گلستان، رباط، زاغه، آبشار بیشه و ... از جمله جاذبه های و منظر طبیعی این شهرستان محسوب می شود.

رودخانه های کشکان و رودخانه خرم آباد از این شهر عبور می کند و ارتفاعات مخمل کوه، یافته، سفید کوه، هشتاد پهلو، کوکلا، تاف و ... از مهم ترین کوههای آن به شمار می رود.

اهمیت این شهرستان علاوه بر موقعیت استراتژیک آن به عنوان پل ارتباطی شمال به جنوب به آثار تاریخی و ما قبل تاریخ موجود در این شهرستان بازمی گردد.

غارهای پیش از تاریخ کنجی، یافنه، پاسنگر، گر ارجنه، قمری، پل شاپوری، قلعه فلک الافلاک، آسیاب گبری، گرداب سنگی، مناره آجری، مقبره بابا طاهر، سنگ نوشته، پل صفوی، حمام گپ و ... از جمله آثار تاریخی موجود در این شهرستان است.