آسمان فردا شاهد بارش شهابی و خورشیدگرفتگی

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شهابی، برخورد شهابها با جو زمین و ورود احتمالی آن به زمین است. هنگامی که تعداد زیادی از شهابها در طول چند روز وارد جو زمین شوند، بارش شهابی دیده می شود. "شهاب سنگ" ها (Meteor) نیز ذرات و تکه های جدا شده کوچک و بزرگی از اجرام آسمانی هستند که در فضا پراکنده می شوند. یک شهاب سنگ می تواند تکه ای از یک ستاره دنباله دار، سیارک، سیارات منظومه خورشیدی و حتی ماه باشد. منشا بیشتر شهابهایی که با جو زمین برخورد می کنند قطعات کوچکی از سر یک ستاره دنباله دار هستند.



در طول سال بارشهای شهابی مختلفی را شاهد خواهیم بود و در دی ماه زمان بارش شهاب ربعی است. این بارش در بازه زمانی چند روزه فعالیت می کند و امسال در بامداد روز 14 دی ماه به اوج بارش خود خواهد رسید.

صورت فلکی کوچک "ربع" در تقسیم بندیهای جدید انجمن بین المللی نجوم جزئی از صورت فلکی عوا (بادبادک بزرگ آسمان) به شمار می آید. در واقع شهاب های بارش ربعی در صورت فلکی عوا قابل مشاهده است.

جزئیات بارش شهابی ربعی



کانون بارش شهابی ربعی، پس از نیمه شب امشب از شمال شرق طلوع می کند و در ساعت 5 بامداد روز سه شنبه 14 دی ماه به ارتفاع حدود 50 درجه می رسد. شهابهای این بارش سرعت نسبتا کمی دارند و تعداد شهابهای قابل مشاهده در هر ثانیه (ZHR) حدود 120 شهاب خواهد بود که به عنوان یکی از فعال ترین بارشهای سالیانه شناخته می شود.

تصویری از بارش شهابی ربعی که توسط منجمان آماتور کشور تصویر برداری شده است

خورشید گرفتگی دومین پدده نجومی در آسمان 14 دی ماه

پس از بارش شهابی ربعی در فاصله ساعتهای 11:06 دقیقه تا 14:22 دقیقه پدیده خورشید گرفتگی جزیی را در سراسر کشور شاهد خواهیم بود کمترین میزان خورشیدگرفتگی در شهرهای زاهدان با 17 درصد گرفتگی و بندرعباس یا 18 درصد گرفتگی شاهد خواهیم بود. در بیشترین مقدار گرفت جزیی، حدود 85 درصد سطح خورشید پوشانده خواهد شد که از کشورهای اسکاندیناوی قابل رصد خواهد بود.

این گرفتگی از نوع جزیی است و در تهران در ساعت 11 و 22 دقیقه آغاز می شود و در ساعت 12 و 51 دقیقه بیشترین گرفت را شاهد خواهیم بود.