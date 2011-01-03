به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتسال در فصل جاری با شرایطی خاص برگزار شد. در ابتدای مسابقات تیم پوشینه بافت قزوین از حضور در مسابقات لیگ انصراف داد و با کناره گیری این تیم، رقابت‌ها با حضور 13 تیم آغاز و پیگیری شد.

لیگ برتر فوتسال تا پایان نیم فصل اول با حضور 13 تیم برگزار شد تا اینکه تیم آرش بتن قزوین نیز اعلام کرد، توانایی ادامه ندارد و از لیگ کناره گیری کرد و از آن تاریخ تا به امروز مسابقات با شرکت 12 تیم دنبال شده است.

در شرایطی که کمیته فوتسال تاکید دارد، لیگ برتر این رشته ورزشی با حداکثر 14 تیم برگزار شود، هنوز مشخص نیست فصل آینده این رقابت‌ها با شرکت چند تیم برگزار می شود.

در همین رابطه هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتسال در یکی از روزهای سه شنبه یا چهارشنبه هفته جاری تشکیل جلسه می دهد تا در خصوص تعیین تعداد تیم‌های لیگ برتری در فصل آینده تصمیم گیری کند.

عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در این خصوص به مهر گفت: من به عنوان مسئول سازمان لیگ فوتسال، نمی توانم بدون درنظر گرفتن نظر جمع اظهارنظر کنم. باید در نشست آتی هیئت رئیسه سازمان لیگ در این خصوص بحث و گفتگو کنیم پس از آن می توانم بگویم لیگ آینده با 12 تیم برگزار می شود یا 14 تیم.

وی با رد این احتمال که 12 تیم حاضر در لیگ برتر فصل آینده نیز در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت، گفت: با این کار روح رقابت را در مسابقات لیگ می کشیم. بدون شک لیگ به همان شکل سابق برگزار می شود و قطعا یک یا دو تیم به لیگ دسته اول سقوط می کنند و تعدادی دیگر از دسته پایین‌تر به لیگ برتر راه پیدا می کنند.

در حال حاضر تیم شهید منصوری قرچک صدرنشین 37 امتیازی لیگ برتر فوتسال است.