به گزارش خبرگزاری مهر،‌ نخستین جشنواره شعر دفاع مقدس تهران، فردا و با معرفی 17 برگزیده در چهار بخش برگزار می‌شود.

برپایه این گزارش، تعداد آثار ارسالی به نخستین جشنواره شعر دفاع مقدس تهران 300 قطعه شعر از 80 شاعر است که هیئت داوران پس از چند دوره داوری، 17 نفر را به عنوان برگزیده و تقدیری در چهار بخش "دفاع مقدس"، "دفاع مقدس با مضامین عاشورایی"، "مقاومت ملل" و "کودک و نوجوان" انتخاب کرده‌اند.

این جشنواره با نظارت دکتر محمود اکرامی‌فر دبیر علمی نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس برگزار می‌شود. دبیر اجرایی این جشنواره حبیب‌الله رزمجویی است.

