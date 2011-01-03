ستاد ارتباطات مردمی وزارت نیرو در شرکت توزیع برق سمنان مستقر شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، این ستاد وظیفه ارتباطات مردمی دور سوم سفر استانی به سمنان در وزارت نیرو را برعهده دارد.

سمنانی ها می توانند مشکلات و درخواست های خود را در خصوص دستگاه های زیرمجموعه وزارت نیرو به این ستاد تحویل داده و با نمایندگان وزارت نیرو در این ستاد خواسته های خود را مطرح کنند.

مراجعین می توانند درخواست های مربوطه را در حوزه فعالیت شرکت های توزیع برق، برق منطقه ای، آب و فاضلاب شهری، آب و فاضلاب روستایی و آب منطقه ای سمنان ارائه نمایند.

این ستاد در ساختمان مرکزی شرکت توزیع برق استان به نشانی شهرک گلستان، بلوار کاشف، نبش میدان الغدیر مستقر شده است.

در این ستاد با حضور نماینده تام الاختیار وزیر نیـــرو و نماینـــده تام الاختیار شرکت های صنعت آب و برق استان به تقاضاهای واصله رسیدگی و پاسخگویی می شود.