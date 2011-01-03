عراق از تمایل کویت برای سرمایه گذاری در کربلا خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش انگلیسی خبرگزاری اصوات العراق، "مجیدالهر" استاندار کربلا گفت : هیئتی از کویت به سرپرستی "شیخ علی الجابر" فرماندار شهر کویت پایتخت این کشور از کربلا دیدار و تمایل کشورش را برای سرمایه گذاری در این استان اعلام کرد.

استاندار کربلا اعلام کرد: اعضای هیئت کویتی تمایل خود را برای انجام پروژه های مسکن، ساخت هتل، پروژه های بهداشتی، و صنایع در کربلا اعلام کردند.

الهر همچنین گفت : طرف کویتی بر تعمیق روابط تاریخی بین دو طرف تاکید دارد و خواهان آن هستند تا اختلافات گذشته که دوره ای تاریک در روابط دو کشور است، پایان داده شود.