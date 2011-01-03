  1. بین الملل
  2. سایر
۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۴۸

عراق از تمایل کویت برای سرمایه گذاری در کربلا خبر داد

عراق از تمایل کویت برای سرمایه گذاری در کربلا خبر داد

مقامهای عراقی از برنامه کویت برای سرمایه گذاری این کشور در بخشهای مختلف در کربلای معلی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش انگلیسی خبرگزاری اصوات العراق، "مجیدالهر" استاندار کربلا گفت : هیئتی از کویت به سرپرستی "شیخ علی الجابر" فرماندار شهر کویت پایتخت این کشور از کربلا دیدار و تمایل کشورش را برای سرمایه گذاری در این استان اعلام کرد.

استاندار کربلا اعلام کرد: اعضای هیئت کویتی تمایل خود را برای انجام پروژه های مسکن، ساخت هتل، پروژه های بهداشتی، و صنایع در کربلا اعلام کردند.

الهر همچنین گفت : طرف کویتی بر تعمیق روابط تاریخی بین دو طرف تاکید دارد و خواهان آن هستند تا اختلافات گذشته که دوره ای تاریک در روابط دو کشور است، پایان داده شود.

کد مطلب 1223731

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها